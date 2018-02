Encuestadora Ivad: Gestión de Maduro es reprobada por 75% de los venezolanos

Presidente Nicolás Maduro Credito: Archivo

12-02-18.-La gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien buscará la reelección en los comicios del 22 de abril, es considerada "mala" o "pésima" por 75% de los venezolanos, según una encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD).



De acuerdo con el estudio, al que tuvo acceso la AFP, 58,4% de los consultados cree que la gestión del mandatario es "pésima", 16,6% piensa que es "mala", y 4,3% que va de "regular hacia mala".



Entre los que valoran como positivo el desempeño de Maduro, 8,4% cree que es "bueno", 0,9% considera que es "excelente" y 10,2% que va de regular hacia bueno.



De las 1.200 personas encuestadas, 77% considera que el país necesita un cambio de gobierno, mientras que 16% no lo cree necesario y 7% no lo sabe.



La popularidad de Maduro se ha visto afectada por la grave crisis económica que afecta al país petrolero, con una hiperinflación que podría escalar a 13.000% este año -según el FMI- y con grave escasez de alimentos y medicinas.



Justamente la falta de comida y medicamentos es el principal problema del país para la mayoría de los entrevistados (56,4%), en una pregunta de respuesta múltiple. Le siguen la inseguridad (44,9%) y el alto costo de la vida (43,8%).



Consultados sobre su disposición a participar en las elecciones presidenciales, 31,5% dice estar muy dispuesto a votar y 31,7% dispuesto.



Por otro lado, 16,1% dice estar muy poco dispuestas a participar y 10,2% nada dispuesta. Un 10,6% no sabe.



Al medir las preferencias sobre quienes han anunciado su deseo de disputar la presidencia, la encuesta señala que Maduro tiene un apoyo de 17,6%, mientras que el favorito es el opositor Henri Falcón -un chavista disidente que fue gobernador de Lara (oeste)- con 23,6%.



El exjefe parlamentario opositor, Henry Ramos Allup, tiene 8,5% de apoyo, y los también opositores Claudio Fermín 4% y Andrés Velásquez 1%.



Las presidenciales, que tradicionalmente se hacen en diciembre, fueron adelantadas por la oficialista Asamblea Constituyente.



La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que ha denunciado que las últimas dos elecciones -de gobernadores y alcaldes- fueron fraudulentas, no ha decidido si acudirá.



La encuesta de IVAD se realizó entre el 25 de enero y el 5 de febrero, con un margen de error de entre 1,03 y 2,37 puntos.