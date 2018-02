Rafael Ramírez: Maduro condujo la peor crisis de nuestra historia en nombre del Comandante; "ha ‘desgobernado’ al país"

05-02-18.-El expresidente de PDVSA y ex ministro de Petroleo, Rafael Ramírez, aseguró en su artículo dominical "Berruecos" publicado en el portal Aporrea.org://www.aporrea.org que el presidente Maduro condujo a Venezuela a la peor crisis de su historia, en nombre del Comandante Chávez: "ha ‘desgobernado’ al país".



“El Presidente nos ha conducido a la peor crisis de nuestra historia, en nombre de nuestro Comandante se ha ‘desgobernado’ al país, se le ha impuesto a nuestro pueblo un paquete neoliberal salvaje, en una mezcla de incapacidad, improvisación y falta de ética para el ejercicio de la política, del poder”, manifestó.



Asimismo aseguró que los resultados de las próximas elecciones presidenciales ya están “decididas” y constituirán un acto de traición para el pue que se desde que se selló proclamación de Nicolás Maduro como candidato a la reelección.



“El Presidente es ‘aclamado’ para ser el candidato a la reelección en las próximas elecciones, que ya están decididas; donde participará la oposición o parte de ella, independientemente de los acuerdos en República Dominicana, ya el pacto está hecho. Es un nuevo pacto, hecho a espaldas de la mayoría del Chavismo y del país”, expresó Ramírez.



El ex ministro indicó que “los pactos” que realizaron en República Dominicana es una traición para el chavismo, y podría significar el fin del movimiento.



“A veces, me da dolor, ver a compañeros honestos jurando que jamás habrá otra traición al pueblo, que no habrá más pactos, sin darse cuenta que, con acción u omisión, se van deslizando inexorablemente a un nuevo pacto, que sólo sus instigadores y promotores saben de su alcance.Yo creo que es un grave error. Significará el fin del Chavismo. No se discutió nada, se le falta el respeto a todo el Chavismo“, indicó.



El ex presidente de Pdvsa también cuestionó que Maduro pretenda ir a una reelección sin pensar que la causa de los grandes que vive el país es consecuencia de su desacertada política económica.