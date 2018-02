(VIDEO) Luis Florido: "No hay acuerdos porque no puede haber presidenciales sin garantías"

EN DIRECTO @AsambleaVE se pronuncia con URGENCIA ante últimos acontecimientos en disputa de nuestro Esequibo #31Ene https://t.co/bwDT23nXqf — Luis Florido (@LuisFlorido) 31 de enero de 2018

31-01-18.-El diputado opositor a la AN, Luis Florido, reveló que la representación de gobierno y oposición que participan en el diálogo que se lleva a cabo en República Dominicana no están cerca de lograr un acuerdo al no querer reconocer la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).Agregó que tampoco hay acuerdos en torno a las garantías electoral de caras a las elecciones presidenciales convocadas para el primer cuatrimestre del año."Tiene que haber las suficientes garantías, para que puedan participar quienes están inhabilitados y haya observación internacional", consideró.Asimismo señaló que el gobierno debe aceptar que hay cambios dentro de la estructura del Consejo Nacional Electoral (CNE). "No hay acuerdos porque no puede haber elección sin garantías".