PJ y AD serán los únicos partidos de la MUD que podrán validar su participación electoral 2018 para este fin de semana

Enero 27 de 2018.- Los partidos de oposición, Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ), serán los únicos partidos, pertenecientes a cinco organizaciones de la MUD, autorizados para ir a un nuevo proceso de legalización, para este fin de semana ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Al principio el CNE llamó a renovar sus nóminas, a los partidos aliados de la Mesa de la Unidad Democrática: (MUD), AD, PJ, Voluntad Popular (VP) y al Partido Unión y Entendimiento (Puente).



Esta renovación, se debió a un decreto erogado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) porque estas organizaciones políticas se negaron a participar en las pasadas elecciones regionales del 10 de diciembre.



El jueves el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al CNE la exclusión de la MUD con el argumento sobre la prohibición de la doble militancia, lo cual impediría a otros grupos políticos validar a tarjeta electoral de la plataforma opositora.



Voluntad Popular (VP) declaró que este proceso de renovación convocado para este fin de semana, sábado 27 y domingo 28, viola la Ley Orgánica de Partidos Políticos.



Luis Florido, miembro fundador de VP, indicó que por ley, si un partido político deja de concurrir dos veces consecutiva a elecciones nacionales o por el contrario participa pero no logra alcanzar el 1% de la población electoral, debe recoger la firma del 0,5 por ciento del registro electoral para actualizar su vigencia y que las pasadas elecciones municipales realizadas el 10 de diciembre no tienen ese carácter de nacional, por lo que acordaron no ir a la validación.



En cuanto a Puente, esta organización,pidió al CNE eximirlos de la revalidación por considerar esta medida inconstitucional y contraria a las leyes del país.



Sin embargo, el partido Primero Justicia validará a su organización para poder medirse en las elecciones presidenciales, por lo que su secretario general, Tomás Guanipa, hizo un llamado a sus seguidores y simpatizantes para que vayan ir a los puntos de validación que serán instalados este fin de semana por el CNE con la tarjeta electoral de esta organización.



Al parecer, el candidato que representaría a ese partido, sería Juan Pablo Guanipa, tal como lo anunció su hermano Tomás Guanipa, a quien la directiva de esta tolda está considerando para las próximas elecciones presidenciales.