Embajadora de EEUU ante la ONU: Elecciones convocadas por la "ilegítima" ANC "no serían ni libres ni justas”.

Embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley Credito: Web

25-01-18.-La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que las elecciones en Venezuela no serán "ni libres ni justas".



En un comunicado de prensa divulgado el jueves, Haley dice que: “En 2017, el régimen de Maduro celebró elecciones fraudulentas para gobernador y alcalde y revocó inconstitucionalmente el legítimo poder de gobierno de la Asamblea Nacional elegida libremente. Ahora, la Asamblea Constituyente ilegítima ha convocado elecciones presidenciales para fines de abril, que no serían ni libres ni justas”.



La declaración de Haley agrega que: “Al convocar a elecciones presidenciales repentinas, el "dictador" Maduro y su fraudulenta Asamblea Constituyente le están mostrando al mundo que nunca tuvieron la intención de permitir que el pueblo de Venezuela haga que se escuche su voz”.



Maduro sigue haciendo caso omiso del bienestar del pueblo venezolano, indica la declaración de la embajadora estadounidense ante la ONU.



La embajadora Haley dijo que: “Nos hacemos eco del rechazo del Grupo Lima a la votación anticipada y pedimos un proceso libre, justo y transparente que restablezca la democracia constitucional en Venezuela”.



La declaración concluye diciendo que: “Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados ya que el pueblo de Venezuela continúa siendo víctima del régimen de Maduro”.