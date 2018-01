Datanálisis: El año 2018 está trayendo elecciones con condiciones no cumplidas

José Antonio Gil Yépez Credito: Web

25-01-18.-El director de la encuestadora Datanálisis, José Antonio Gil Yepes, manifestó durante entrevista en Globovisión que el año 2018 está trayendo elecciones con condiciones no cumplidas.



Yépes indicó que “No se han cumplido con elecciones de gobernadores sin elegir a los diputados regionales, no se han elegido a los alcaldes sin elegir a los concejales".



“La Constitución del 1999 creó un poder que se llama el poder electoral y ese poder es el que se encarga de convocar y coordinar todo lo referente a los procesos electorales, otro poder no se debe de meter en eso”, dijo Yepes, a lo que agregó que “no se puede nombrar a un alcalde con un consejo legislativo viejo”.



Asimismo, destacó que “cuando ocurren problemas de gran magnitud, como en los que se encuentra atravesando el país, generalmente hay dos divisiones, el primero es el que es visible para todas las personas, el que se publicita y el segundo el que no se ve, sin embargo está por encima del primer nivel y posee mayor peso”.



El director aseguró que “para lograr una solución diplomática tienen que surgir ciertos elementos tales como que la oposición se articule más, que haya protestas con un hilo conductor, que estén estructuradas para hacer sentir más el descontento con un sentido más coherente”.



En relación a las últimas sanciones emitidas por la Unión Europea, resaltó que las mismas podrían causar un gran y efectivo impacto en los acuerdos que se estén llevando a cabo dentro de las conversaciones del Gobierno con la oposición venezolana.



“Las sanciones tienen que ser para individuos que estén violando los derechos democráticos, que estén violando los derechos humanos que estén en curso en problemas de lavado de dinero” dijo.