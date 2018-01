Dos venezolanos entre las víctimas mortales del ataque terrorista a hotel en Kabul, Afganistán

Adelsis Enrique Ramos Grieco, de 59 años, y Pablo Ernesto Chiossone Ríos, de 49 Credito: Twitter

22-01-18.-Catorce extranjeros, entre ellos dos venezolanos, y cuatro afganos murieron durante el asalto talibán al hotel Intercontinental de Kabul que acabó tras 13 horas de enfrentamiento con seis atacantes abatidos.



"Confirmamos que en el ataque de anoche 18 personas murieron, 14 de ellas extranjeras y cuatro afganos", indicó el portavoz de Interior Nasrat Rahimi, al señalar que entre ellos hay nueve ucranianos, un griego, un kirguís y tres extranjeros aún no identificados, reseñó Efe.



Rahimi dijo que 11 de los muertos son empleados de la aerolínea afgana privada Kam Air. Una fuente de la aerolínea indicó que la compañía ha confirmado por ahora 10 empleados extranjeros fallecidos, ocho de ellos ucranianos y dos venezolanos.



Los dos ciudadanos venezolanos asesinados en el ataque terrorista fueron identificados como: Adelsis Enrique Ramos Grieco, de 59 años, y Pablo Ernesto Chiossone Ríos, de 49, quienes trabajaban como pilotos para la aerolínea afgana Kam Air. Sus restos han sido recdonocidos por sus colegas en un hospital de Kabul.



Trascendió que los dos pilotos venezolanos trabajaron en Aeropostal y ASERCA Airlines



El enfrentamiento perduró por más de 13 horas con las fuerzas de seguridad afganas hasta que murió el último agresor el domingo.



Otras 10 personas resultaron heridas, incluyendo seis agentes de seguridad y cuatro civiles. Más de 150 personas, incluyendo a 41 extranjeros, fueron rescatadas del hotel, indicó otro portavoz del ministerio del Interior, Najib Danish.



Por su parte, KamAir informó que algunos de sus vuelos quedaron interrumpidos debido al ataque.



Vasyl Kyrylych, vocero del a cancillería de Ucrania, informó en Twitter que uno de sus ciudadanos murió en el ataque, sin dar más detalles.



Rebeldes pospusieron el atentado



El Talibán se atribuyó el ataque, que comenzó alrededor de las 9:00pm del sábado, cuando cinco hombres armados y equipados con chalecos suicidas fueron contra extranjeros y funcionarios afganos.



El portavoz del Talibán, Zabihullah Mujahid dijo que los rebeldes planearon inicialmente atacar el hotel el jueves, pero pospusieron el atentado debido a que se realizaba una boda y querían evitar bajas civiles.



El ataque ocurrió casi seis años después de un atentado similar por parte del Talibán en la propiedad, que no es parte de la franquicia hotelera InterContinental a nivel mundial.



El Ministerio del Interior dijo que un despacho privado asumió la responsabilidad de la seguridad del hotel hace unas tres semanas. La agencia dijo que investiga la manera en que los atacantes lograron ingresar al inmueble.



Funcionarios de seguridad afganos confirmaron que había 34 funcionarios provinciales reunidos en el hotel para participar en una conferencia organizada por el Ministerio de Telecomunicaciones.



Durante el atentado se originó un incendio en el hotel y se podían escuchar explosiones durante todo el enfrentamiento. Imágenes de televisión transmitidas en vivo mostraban a personas intentando huir por las ventanas de los pisos superiores.



El capitán Tom Gresback, portavoz de las tropas que encabeza la OTAN, dijo en un comunicado que las fuerzas afganas encabezaban los esfuerzos de respuesta. Indicó que, de acuerdo a los reportes iniciales, no hay tropas extranjeras que resultaran heridas durante el enfrentamiento.