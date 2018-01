Obispo encubridor de pederastas estuvo en misa del Papa en Chile

El obispo Juan Barros Credito: Agencias

16-01-18.-El papa Francisco manifestó en su primera misa en Chile “dolor” y “vergüenza” por el “daño irreparable” causado a los niños por sacerdotes pedófilos. Pero gran parte del pueblo chileno está indignado.



Varios han mostrado su indignación al ver imágenes que circularon en las redes sociales en las que se observa al obispo Juan Barros, señalado como encubridor de un caso sobre pederastia, en la misa.



Barros co ofició la misa con Francisco, desatando la ira en Twitter. “El Papa pide perdón, pero el encubridor de Karadima está en la misa del Parque O’Higgins, mientras que a las víctimas no las quiso recibir”, dice Víctor Pacheco en un tuit.



“Si el papa se va de Chile sin el compromiso de investigar la complicidad de los líderes de la Iglesia, la desconfianza con la Iglesia se va a agudizar”, dice Anne Barrett Doyle, co directora de BishopAccountability en un comunicado.



Juan Barros asumió su cargo en medio de polémicas y protestas por su cercanía con el sacerdote Fernando Karadima. Él ha sido constantemente catalogado como el “encubridor” del condenado por abusos sexuales a menores de edad.



El papa ha llegado al país más crítico de América Latina con la Iglesia católica y en pleno cambio social: acaba de aprobar el aborto terapéutico y tramita en el Parlamento el matrimonio homosexual tras la adopción de la unión civil de parejas del mismo sexo y la una ley de identidad de género.



En la agenda del pontífice en Santiago también destaca una visita a una cárcel de mujeres, un encuentro con religiosos en la Catedral de Santiago, en el que se espera que pueda hablar de abusos sexuales, una visita privada al santuario de San Alberto Hurtado y un encuentro con jóvenes.