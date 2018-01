Estados Unidos pierde un satélite espía lanzado este domingo tras no alcanzar la órbita

Credito: Reuters

09-01-18.-Un satélite espía estadounidense lanzado el domingo desde Cabo Cañaveral (Florida) a bordo de un cohete de SpaceX no logró alcanzar la órbita y se ha dado por perdido, informaron el lunes dos funcionarios de EEUU.



El satélite de inteligencia secreto, cuyo nombre clave es Zuma, construido por Northrop Grumman Corp y valorado en miles de millones de dólares, no se separó de la segunda etapa del cohete Falcon 9 y se supone que se ha estrellado o se ha hundido en el mar, dijeron los dos funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato.



La investigación está en curso pero en principio no hay indicios de sabotaje u otras interferencias, añadieron.



SpaceX es la principal empresa privada del sector espacial. Dirigida por el empresario Elon Musk (cofundador de PayPal y Tesla), lanzó su primer satélite para el Ejército de EEUU con su cohete Falcon 9 en mayo del año pasado.



«No comentamos las emisiones de esta naturaleza, pero a partir de ahora las revisiones de los datos indican que Falcon 9 tuvo un rendimiento nominal», dijo el portavoz de SpaceX, James Gleeson.