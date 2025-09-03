Presidente Maduro a empresas petroleras de Europa: "Ustedes no necesitan licencia para invertir"

El presidente de la República, Nicolás Maduro, reafirmó a las empresas petroleras de Europa que "no es necesario tener licencia de EEUU para invertir en el país", al tiempo que reiteró que somos un país confiable para producir y desarrollar la economía.

Maduro resaltó que, pese a las medidas impuestas por Estados Unidos, Venezuela ha reportado cifras positivas en la industria petrolera.

"La producción petrolera este año, con licencia o sin licencia, va muy bien… y la economía del país ha crecido y tiene como meta alcanzar 9 puntos con respecto al Producto Interno Bruto", afirmó.

En este contexto, el mandatario afirmó que empresarios de cualquier lugar son bienvenidos en el sector económico.

"A Chevron le dieron unas licencias, bien, perfecto… ustedes no necesitan licencias. ¿Hasta cuándo Europa se va a subordinar a lo que manden en Washington? Los tiempos de la compañía Guipuzcoana ya pasaron. Aquí el que quiera invertir, desde Europa o cualquier parte del mundo, será bienvenido", sostuvo.

Finalmente, el dignatario indicó que la clase obrera del sector petrolero continúa trabajando en favor de la industria de hidrocarburos.