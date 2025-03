WSJ: Trump ordena a petrolera del magnate Harry Sargeant III abandonar Venezuela

Harry Sargeant III & Donald Trump Credito: Composición Aporrea-web

30-03-25.-Harry Sargeant III, un magnate petrolero y donante republicano reconocido por sus esfuerzos secretos para apaciguar las relaciones entre Venezuela y EE. UU., enfrenta un serio problema, luego de que el presidente Donald Trump ordenara a su empresa abandonar la nación caribeña.



Global Oil Terminals, parte de un conglomerado de Florida propiedad de Sargeant, es la segunda petrolera estadounidense en perder la autorización para operar en Venezuela, después de que Chevron recibiera una notificación similar el mes pasado.



Ambas compañías tienen hasta el 27 de mayo para cerrar operaciones.



Se sabe que Sargeant juega al golf en el club Mar-a-Lago de Trump un día y vuela a Caracas al siguiente. Ha ayudado a negociar acuerdos para profundizar la relación comercial de Estados Unidos con Venezuela, país que posee algunas de las mayores reservas mundiales de petróleo y gas. El presidente Nicolás Maduro es conocido por llamar a Sargeant «abuelo».



Desde que recibió su licencia principal en mayo de 2024, Sargeant’s Global Oil ha cargado regularmente cargamentos de petróleo pesado producido en el oeste de Venezuela. Parte del suministro se utiliza para pavimentar carreteras estadounidenses. Las tres licencias de la compañía en Venezuela fueron revocadas.



En una carta enviada a Global Oil y vista por The Wall Street Journal, el Departamento del Tesoro indicó que todos los pagos a entidades venezolanas deben completarse antes del miércoles. El ajustado plazo de pago implica una retirada más inmediata, según declaró Sargeant al Journal en un intercambio de mensajes.



El gobierno de Trump asumió el cargo en enero mostrando su disposición a colaborar con el gobierno venezolano, rompiendo con las sanciones petroleras de «máxima presión» que Trump impuso durante su primer mandato.



El gobierno de Biden había flexibilizado las sanciones para intentar que Maduro celebrara elecciones justas. La licencia de Chevron, emitida en 2022, fue un pilar fundamental de la estrategia del presidente Biden. Maduro celebró elecciones en julio, pero se negó a dimitir tras perderlas.



Richard Grenell, enviado especial de Trump a la Casa Blanca, voló a Caracas el 31 de enero y logró un acuerdo para que Venezuela aceptara de nuevo a los migrantes, además de traer de vuelta a casa a seis estadounidenses que habían sido detenidos en el país. El deshielo fue fugaz.



Ahora, el gobierno de Trump intenta nuevamente aislar a Maduro, bajo la influencia de los halcones de la política exterior, liderados por el secretario de Estado Marco Rubio. Los ejecutivos petroleros estadounidenses han sostenido durante mucho tiempo que su salida de Venezuela invitaría a China y otros rivales estadounidenses a intensificar su presencia, un argumento que estos halcones reciben con escepticismo.



Trump ha culpado al gobierno de Maduro por demorarse en la repatriación de migrantes venezolanos. Durante la última década, al menos siete millones han huido de las dificultades económicas y la represión política de Venezuela.



El gobierno envió recientemente a más de 100 deportados, principalmente venezolanos, a una prisión en El Salvador, acusándolos inicialmente de pertenecer a una violenta banda criminal.



Posteriormente, Venezuela envió varios aviones a Honduras para recoger a más deportados trasladados allí por Estados Unidos, en un aparente intento de Maduro por contrarrestar la presión de los republicanos de Florida para endurecer aún más las restricciones económicas.



A principios de marzo, el Departamento del Tesoro dio a Chevron hasta principios de abril —un plazo de 30 días, logísticamente complejo— para retirarse de Venezuela. Pero el lunes, el gobierno extendió la licencia de Chevron hasta finales de mayo.



Para intensificar la renovada campaña de aislamiento, Trump emitió una orden ejecutiva esta semana que establece que Estados Unidos comenzará a imponer un arancel del 25 % el miércoles a cualquier país que compre petróleo venezolano. Los compradores de crudo venezolano, incluida la empresa india Reliance Industries, ya han comenzado a retirarse.



No quedó claro de inmediato si compañías petroleras europeas como Repsol y Shell también habían perdido la autorización estadounidense para operar en Venezuela.



Con información de The Wall Street Journal

