Trump evalúa permitir que Citgo pase a manos de empresarios de EEUU

21-03-25.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está evaluando levantar la protección que el Departamento del Tesoro le ha otorgado a Citgo, el principal activo venezolano en el exterior, contra la cual confluyen diferentes procesos judiciales.



De acuerdo con un reporte de Petroguía, fuentes familiarizadas con el tema señalaron que para la administración Trump existe el criterio de que Citgo es una empresa estratégica y que, por lo tanto, su propiedad debe estar en manos estadounidenses.



Ahora bien, la situación de Citgo es compleja, puesto que está en desarrollo un proceso de licitación adelantado por la Corte de Delaware que tiene previsto vender la empresa en una audiencia final que se llevaría a cabo en junio o julio de este año.



A la par, hace unos días, el Departamento del Tesoro renovó la protección que impide que los tenedores de los bonos Pdvsa 2020 embarguen la compañía.



En sentido, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) se sustituyó la Licencia General No. 5Q, de fecha 7 de noviembre de 2024 por la Licencia General No. 5R, la cual establece que «todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras transacciones con el Bono Petróleos de Venezuela, S.A. 2020» están prohibidas al menos hasta el 3 de julio, fecha en la cual la actual administración deberá decidir si extiende la protección o la revoca.



Ahora bien, independientemente de lo que suceda con la Licencia General No. 5R, esta no contempla la prohibición frente a embargos por parte de otros acreedores. De manera que, sigue en curso la subasta de la Corte de Delaware, que tiene como próposito obtener el dinero suficiente para que empresas como ConocoPhillips, Crystallex, entre otras, reciban compensaciones por la expropiación de sus activos en Venezuela.

