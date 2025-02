Chevron afirma que su presencia en Venezuela 'aleja' influencia china y rusa

02-02-25.-En una entrevista con el Financial Times, Mike Wirth, director ejecutivo de la petrolera estadounidense Chevron, dijo que se comunicará con la Casa Blanca después de que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dijera que la licencia especial otorgada a Venezuela debería considerarse.



Wirth aseguró que Chevron operaría en cumplimiento de la ley estadounidense y se mantendría al margen de la política, aunque agregó que si la empresa se retira del país, permitiría a las compañías petroleras de Rusia y China expandirse en Venezuela.



En 2024 Venezuela finalizó con un promedio de producción petrolera de 942 mil barriles diarios (bpd), pudiendo bajar hasta los 692 mil, según cálculos de la firma Ecoanalítica, si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pone fin a las licencias otorgadas a las petroleras: Chevron, Repsol y Maurel & Prom para operar en el país.



Pero eso no sería lo peor, aclara Asdrúbal Oliveros, socio-director de la firma Ecoanalítica, el efecto más duro estaría en vender el crudo a Asia con un descuento muy significativo, el cual pudiera estar en el orden del 25 o 30%.



Además, recordó que buena parte de estas empresas alimentan el mercado cambiario, de hecho, cerca del 27% de la liquidación de los dólares que se hicieron el año pasado provino de esas compañías, de acuerdo con datos de la firma.



Esta situación redundaría en una disminución en el flujo de ingreso en términos totales que podría llegar a un poco más de 4 mil millones de dólares, lo que repercutiría en la capacidad de vender divisas en el mercado cambiario, «y por lo tanto puede acelerar los niveles de inflación y devaluación», destacó Oliveros en una entrevista ofrecida a Unión Radio el jueves 23 de enero.



Lea la nota completa del Financial Times aquí.