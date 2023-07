(VIDEO) Jorge Rodríguez denunció sobre una venta ilegal de Citgo a una empresa israelí-estadounidense

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció que el Gobierno de EE.UU. procederá con la subasta ilegal de la refinería estatal Citgo Petroleum Corporation para vendérsela a Delek Holdings, una firma israelí-estadounidense cuyo gerente general tiene vínculos con Juan Guaidó.



El diputado aseguró que el remate judicial autorizado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. para pagar una "falsa deuda de 1.400 millones de dólares" a la empresa Cristalex, es una farsa con la que se "pretende lucrar con más de 15.000 millones de dólares".



"No se atrevió Trump, pero sí este Gobierno": Maduro apunta a Biden por la confiscación de Citgo



Asimismo, señaló que el adeudo asciende realmente a menos de dos millones de dólares y que ya se habían alcanzado acuerdos con los acreedores para pagarla.



Del mismo modo, Rodríguez informó a la Plenaria que existen pruebas de que la venta de Citgo responde a un plan urdido por Juan Guaidó y Donald Trump, con el amparo del Gobierno de EE.UU., para robar sistemáticamente todos los activos que pertenezcan al Estado venezolano.



El plan

Rodríguez destacó que en este grupo de la oposición pretendían hacer con Venezuela igual como hicieron con Libia e Irak, " apropiarse de los bienes que no le pertenecen a Donald Trump, a Juan Guaidó ni a "este ladrón" Carlos Jordá", dijo.



"La intención fue clara desde que el ladrón (Guaidó), nombró a Jordá como supuesto presidente (de Citgo). Era un acto delirante que iba a ser sostenido por la acción agresora de los Estados Unidos de América", afirmó.



Condenó que los integrantes de la oposición que apoyaron estos actos delictivos ahora están "con su cara bien lavada" postulándose a las primarias sin ver las consecuencias de sus acciones.



Explicó que la subasta que pretendían hacer tenía como fecha junio de 2024 luego de que un tribunal de Estados Unidos aprobara la venta a través de la subasta. "Son miles millones de dólares , más de 15 mil millones que es el costo de la empresa Citgo, refinerías y activos de la empresa en Estados Unidos.



"El día 20 de julio de 2023 el ladrón de Carlos Jordá les envía una comunicación a los trabajadores de Citgo, donde señala que el 23 de octubre de 2023 se inicia el proceso de venta, llevándose a cabo una subasta para vender Citgo, aproximadamente el 10 de junio de 2024", informó.



Rodríguez recordó que La Ley Orgánica de Extinción de Dominio aprobada en la Asamblea es propicia "para que Jordá pague el daño que le está haciendo a los activos y propiedades de los venezolanos que están planeando robarse".



Explicó que según las pretensiones de la oposición, se espera que la venta resulte en un cambio de propiedad.



Carlos Jordá fue hasta el 2019, antes de ser nombrado como representante de Citgo, el CEO de una empresa en Estados Unidos subsidiaria de una empresa petrolera en Israel, propiedad de un israelí, además ha acumulado un patrimonio de 2 millones de dólares.



"Este señor lamentablemente nació en Venezuela, este señor tiene que pagar por el daño a activos y propiedades que pertenecen al pueblo de Venezuela. Tenemos instrumentos legales que debemos utilizar, la Ley de Extinción de Dominio que debe aplicarse, si este señor o sus testaferros tiene bienes contra los que Venezuela pueda ir, que vaya", aseguró.



"Frente a una deuda supuesta de 1.200 millones de dólares que no es real con Cristalex el tribunal de Estados Unidos aprueba la venta y la compra Estados Unidos a través de la empresa Delek y le pone la mano una empresa isrraelí norteamericana Delek-Israel ", agregó Rodríguez.



El parlamentario dijo que Jordá ha acumulado un patrimonio de dos millones de dólares, tiene acciones de Delek por un 1.152.000 dólares. "En el momento en que ya sabía que el tribunal le iba a dar la ‘razón’ a Cristallex ,sobre Citgo, él envió la carta a los trabajadores para que las acciones de la empresa israelí subieran de valor", expresó.



Finalmente pidió al diputado Pedro Infante que la comisión que está estudiando la confesión del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, se investigue también este caso.



"Tenemos que insistir, hay que aplicar las leyes que haya que aplicarse, si este señor o sus testaferros están involucrados se les debe aplicar la ley".



En ese sentido recordó que el hermano y el padre de Juan Guaidó en Estados Unidos vive del dinero roobado a los venezolanos.



Un llamado a la oposición



Ante las pruebas presentadas llamó a los opositores agrupados en la Plataforma Unitaria a solicitar la devolución de Citgo.



"Señores de la derecha venezolana, candidatos que luchan por una botella medio vacía llamada PU, por lo menos pidan disculpas (…) Quizás no podríamos aspirar a un acto de patriotismo y que soliciten lo que cabe, que la empresa Citgo pase a sus legítimos dueños", dijo el presidente de la AN.



"Qué van a pedir ahora los delincuentes que apoyaron esto", se preguntó el diputado e instó a que le pidan perdón al pueblo.



El pasado 1 de mayo, el Departamento del Tesoro estadounidense decidió, a través de la licencia general número 42, no tomar "medidas coercitivas" para bloquear la subasta o un acuerdo negociado sobre Citgo.



A pesar de que Venezuela ha denunciado ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas la confiscación de Citgo por parte del país norteamericano, recientemente un tribunal estadounidense fijó el 23 de octubre como la fecha de inicio de la subasta de las acciones de PDV Holding, empresa matriz de la firma en cuestión.

Con información de Últimas Nioticias / ActualidadRT.