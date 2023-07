Según Bloomberg: El gas natural costará tres veces más en Venezuela

El Gobierno de Venezuela planea un nuevo aumento para el gas natural, el combustible que usan muchas empresas y fábricas para sus hornos, calderas y calentadores. El objetivo es eliminar los subsidios que mantenían el precio muy bajo y generar más ingresos para el país.



Según reporta Bloomberg Línea citando fuentes cercanas al Ministerio de Petróleo venezolano no identificadas, el precio del gas natural pasará de 1,13 dólares (USD) a USD 3,3 por millón de unidades térmicas británicas (BTU), o de USD 2,48 a USD 7,44 por metro cúbico.



Este sería el primer aumento en más de diez años, después de que la hiperinflación hiciera que el combustible fuera casi gratis. Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la empresa estatal que produce y distribuye el gas, no quiso hacer comentarios al respecto.



Otro incremento



Este no es el único aumento de combustible que ha anunciado el gobierno en los últimos tiempos. El 6 de julio, también subió el precio del diésel para uso industrial. Y en 2020, incrementó los precios de la gasolina y el diésel para los vehículos y el transporte público, poniendo fin a una política de subsidios que duró décadas y que hacía que Venezuela tuviera uno de los combustibles más baratos del mundo.



Sin embargo, a pesar de tener las mayores reservas de petróleo del planeta, Venezuela no puede producir suficiente combustible para su consumo interno, pues sus refinerías están deterioradas.



Cálculo en dólares



Otra novedad es que el cobro del gas natural se calculará en dólares estadounidenses, y no en bolívares (Bs), la moneda nacional. Así lo informó la filial de gas de Pdvsa a las empresas medianas y grandes que son sus clientes, según Bloomberg Línea. Estas compañías tendrían que firmar nuevos contratos de suministro con la estatal.



Pdvsa es el único proveedor de gas para calefacción y cocina en Venezuela. La mayoría de los usuarios (más del 89%) reciben propano en bombonas. Solo una minoría (menos del 10%) tiene acceso al gas natural, que llega directamente a sus hogares y negocios a través de tuberías.