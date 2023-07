Reinaldo Quintero: "Venezuela pareciera como elemento estratégico en la matriz energética global"

Para Reinaldo Quintero, analista petrolero y expresidente de la cámara petrolera venezolana, el petróleo es 10% petróleo y 90% política. "Alrededor de esa política, o geopolítica, tenemos que hacer ajustes legales y construir confianza entre sectores que quizás estuvieron separados desde principios de este siglo".

A su parecer la geopolítica está impactada por el conflicto bélico Rusia-Ucrania, a eso se suma la política coercitiva de Estados Unidos hacia Venezuela, "pero nosotros tenemos que lograr que el planeta entre en una pacificación, porque estamos hiperconectados por diversas razones, entre ellas la tecnológica. Y el ser humano debe entender eso", dijo.

Hay una guerra que creó una alteración en el suministro energético desde Rusia hacia Europa occidental y "obviamente estando Venezuela sancionada y bloqueada en cierta forma por Estados Unidos, más la situación interna del país, se crea una suerte de disfunción energética en el suministro".

Venezuela pareciera ser un elemento estratégico importante en la matriz energética regional y global, porque eso es lo que ha hecho Venezuela desde siempre, desde la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos.

"Tenemos la reserva de petróleo certificada más grande del planeta y además el país ocupa el quinto lugar de la certificación en cuanto a gas", agregó.

El analista señaló que, en cuanto a gas, tenemos por ejemplo el caso de Colombia y Trinidad, dos países que necesitan del gas. "Nosotros tenemos inclusive tuberías para exportar gas hacia Colombia y había una intención de conectarse con Trinidad, esa tubería está muy cerca de ser culminada", aseguró.

Por otro lado, agregó que al sur de Venezuela, está ubicado el gigante suramericano Brasil, que necesita energía al norte, en el estado de Roraima, cuyo tamaño es parecido al de Venezuela, con 30 millones de habitantes que están demandando energía.

A juicio de Quintero lo se debe hacer es empezar a entender conceptos como la igualdad soberana que, independientemente de las diferencias políticas, los pueblos, las naciones se necesitan. "Norteamérica necesita del crudo venezolano y Chevron está operando y llevando las cantidades de petróleo que le permite la licencia".

"De igual manera, Trinidad y Tobago nos necesita, Colombia nos necesita, así que deberíamos pacificarnos también con el tema de Guyana, porque pareciera que el planeta está muy ‘empastelado’ con temas que quedaron sin resolver en el pasado", afirmó.

En busca de la pacificación

El analista petrolero considera que las políticas del siglo XX no resuelven la complejidad del siglo XXI, hay que empezar a hacer ajustes, grandes modificaciones a las relaciones políticas y geopolíticas porque el ser humano como especie necesita pacificarse y crear políticas de convivencia con sus vecinos, y en cierta forma esos bloques económicos y energéticos y esas necesidades tienen que empezar a fluir.

"En algún momento, en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, se corrió una matriz de opinión según la cual Venezuela no tenía la importancia energética, la que siempre tuvimos en el pasado, con lo cual yo nunca estuve de acuerdo, porque con una reserva tan grande como lo que hay en la faja petrolífera del Orinoco, de más 20 billones de barriles, en una sola área geográfica venezolana, no se puede pensar que eso no tiene ninguna importancia y menos aún cuando se le suma el gas".

Añade que en el Caribe se puede apreciar que necesitan la energía que hay en Venezuela y que además tenemos 145 años de historia petrolera en el país, pues el hecho social venezolano está constituido sobre la industria petrolera. De manera que "pensar que Venezuela no tiene peso y que no podemos ayudar y que no podemos resolver, eso físicamente es incorrecto".

Capital abierto

Para Quintero es necesario hacer ajustes, implementar modelos operativos que se ajusten a la ley actual que nos permitan operar e integrar recursos locales con empresas de capital abierto, más que privado, son gente que tiene empresas, iniciativas ciudadanas, que están en el país, que tienen 40, 50 o más años de existencia, y que están al 20% de su capacidad. "Ese sector debería, con esas cantidades ingentes de recursos, estar trabajando 24 por siete a full capacidad y generando empleo".

Señaló que al parecer hay una intención firme del Ejecutivo Nacional en temas específicos, en proyectos donde se empiece a trabajar con los modelos que existen, porque esta es una responsabilidad de todos los venezolanos y nosotros tenemos que echar para adelante este país y dejar algo mejor para el futuro.

Asegura que entonces se trata de un trabajo conjunto, la Academia, la ciencia pertinente, el sector privado, que es una iniciativa ciudadana, estamos hablando de capitales abiertos de participación ciudadana, de alianzas, y "eso es lo que necesitamos, eso hay que concluirlo".

"Hay que abrir la puerta cumpliendo con las leyes, respetando el ambiente y generando un progreso compartido en el entorno, eso tiene que concretarse", acotó.