¿EEUU buscará que Pdvsa no se beneficie de la nueva licencia de Chevron?

Una licencia de Estados Unidos que permitirá a Chevron ampliar su producción de petróleo en Venezuela y exportarlo se diseñará para evitar que la petrolera estatal del país, Pdvsa, se beneficie de las ventas, según una persona familiarizada con el asunto.



Se espera que la compañía petrolera más grande de Estados Unidos que aún opera en la nación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) obtenga la aprobación de Estados Unidos para expandir enormemente sus operaciones en Venezuela tan pronto como el sábado, estima Reuters. Cualquier aprobación le permitiría reanudar la producción y exportación de crudo que ha sido prohibido por las sanciones de Estados Unidos.



Los términos de la licencia estadounidense que se está considerando "evitarán que Pdvsa reciba ganancias de las ventas de petróleo de Chevron", dijo la persona. La licencia se otorgaría una vez que el Gobierno venezolano regrese a la mesa de negociación con los líderes de la oposición.



Los detalles de los términos se produjeron después de que algunos senadores cuestionaran este miércoles a funcionarios del Gobierno de Estados Unidos sobre la licencia ampliada de Chevron. Los funcionarios de la Casa Blanca quieren "cambiar las ventas de petróleo de canales ilícitos y no transparentes a canales transparentes y legítimos", dijo la persona.



Un portavoz de Chevron no comentó sobre los términos de la licencia propuesta, pero dijo a la referida agencia de noticias que sus operaciones en Venezuela están "en cumplimiento con el marco de sanciones actual".



"El modelo frágil está implosionando", agregó.



La colocación semanal de divisas en bancos venezolanos por parte del emisor ha rondado los 50 millones de dólares (USD), mientras que hace un mes era de USD 80 millones a USD 100 millones, según estimaciones de la consultora local Síntesis Financiera.



Hasta ahora el gobierno venezolano no ha dado detalles de los acuerdos que se tomaron, donde estaría involucrada la empresa petrolera Chevron y PDVSA.

Recientemente el presidente Nicolás Maduro, reiteró que el diálogo que su Gobierno retomará con la oposición en México está dirigido a recuperar los recursos de Venezuela secuestrados en el exterior.

"Que estos diálogos se puedan retomar en un nuevo nivel, en un nuevo punto, en función de recuperar los recursos secuestrados para invertirlos en el pueblo de Venezuela", expresó Maduro



Con información de Sumaríum.