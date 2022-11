UE quiere eliminar trabas en las negociaciones venezolanas y pedirle a EEUU más exenciones de sanciones

La Unión Europea (UE) insiste en su tesis de que es posible una salida electoral para la crisis política y social en Venezuela y espera aprovechar el nuevo momento que vive el continente latinoamericano para encarrilar las negociaciones entre Gobierno y oposición de Venezuela, apuntando a que habrá avances en los próximos meses.



El Servicio de Acción Exterior de la UE (Seae) tiene los ojos puestos en la reunión del Foro de París por la Paz, en la que se dan cita Gobierno y oposición en Venezuela con la mediación de Francia, como punto de inflexión para encarrilar las negociaciones de México, paradas desde hace meses. “En los próximos meses tendremos noticias de Venezuela y seguiremos de cerca la situación”, señaló un alto funcionario de la UE.



Las conversaciones en México se ven como el elemento clave para conseguir un cambio en el sistema venezolano pese a que el proceso lleva suspendido desde hace más de un año y logró resultados muy limitados, centrados principalmente en la situación humanitaria en el país.



Pese al saludo de Nicolás Maduro con el presidente galo, Emmanuel Macron, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, los últimos días en el marco de la COP27, en Bruselas recalcan que la posición europea no ha cambiado. Desde enero del año pasado la UE tampoco considera a Juan Guaidó como presidente interino y rebajó su trato al de miembro relevante de la oposición, entre otros dirigentes.



Sobre la posibilidad de aliviar sanciones en el plano económico y energético, el alto funcionario de la UE señaló que la diplomacia sopesa pedir a Estados Unidos más exenciones a empresas europeas para exportar petróleo venezolano. “Podemos hablar con ellos para decirles que queremos que estas exenciones sean más grandes y significativas. No solo porque tenemos una hipotética necesidad de petróleo, sino porque es algo que necesitamos para financiar muchas actividades humanitarias y sociales en Venezuela“, apuntó.



En todo caso, la UE viene insistiendo en que las medidas impuestas sobre Venezuela son “reversibles y escalables”, dependiendo de la evolución de la situación democrática, del Estado de derecho y los Derechos Humanos en el país. En la actualidad afectan a 55 funcionarios señalados como responsables de violaciones de derechos y del deterioro de la situación interna de Venezuela.



La Unión Europea (UE) se plantea solicitar a Estados Unidos más exenciones para que empresas europeas puedan exportar petróleo desde Venezuela sin infringir las sanciones que Washington mantiene contra el país por la deriva autoritaria del Gobierno de Nicolás Maduro, indicó este viernes un alto funcionario comunitario.



El funcionario comentó que la UE no aplica sanciones contra el petróleo venezolano pero sí Estados Unidos, aunque este país “está dando exenciones a algunas empresas, incluidas dos empresas europeas”.



“Podemos hablar con ellos para decir que queremos que estas exenciones sean mayores y más significativas”, indicó.



Esa posibilidad no se debería únicamente a la “hipotética necesidad de petróleo” de la UE, en un contexto de reducción de las importaciones rusas por la guerra en Ucrania y de subida de los precios, “sino porque es algo que necesitamos para financiar muchas actividades humanitarias y sociales en Venezuela”, sostuvo.



“En los próximos meses tendremos noticias sobre Venezuela y las seguiremos muy de cerca”, aseguró.



El pasado 6 de octubre el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que Venezuela tiene que hacer «mucho» para que Estados Unidos alivie las sanciones contra el Gobierno de Maduro, pese a las informaciones que apuntan hacia una posible relajación.



Según el Wall Street Journal, el Gobierno estadounidense se estaría preparando para reducir las sanciones para permitir que Chevron reanude el bombeo de petróleo allí.



Esto allanaría el camino para una posible reapertura de los mercados de EE. UU. y Europa a las exportaciones de petróleo de Venezuela.



“Hemos presentado el informe a la oposición, al ejecutivo venezolano, al Colegio Nacional Electoral, así que, de nuevo, creemos que hay una vía electoral para salir de la crisis”, subrayaron.



Al mismo tiempo, reconocieron que la situación interna es “muy difícil en términos sociales” y que no se da una situación de “respeto» a los derechos humanos, políticos, las libertades políticas básicas o el Estado de derecho.