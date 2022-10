Chevron advierte que aumentar producción petrolera en Venezuela tardará "meses y años"

Mike Wirth, presidente y director ejecutivo de Chevron Corporation Credito: Web

29-10-22.-Mike Wirth, presidente y director ejecutivo de Chevron Corporation, precisó durante una entrevista con la agencia económica Bloomberg para televisión, que la recuperación e incremento de la producción petrolera en Venezuela tardará «meses y años», a igual que la recuperación de la inversión que realiza la compañía.



«Creo que se está hablando de meses y años para comenzar a mantener y restaurar campos y equipos y cambiar cualquier actividad de inversión. Pero en este momento es muy hipotético», señaló.



Del mismo modo, el director ejecutivo de Chevron advirtió que la recuperación de la producción petrolera tampoco será inmediata tras el levantamiento de las sanciones. «Dependemos de los proveedores de servicios y otros. Por lo tanto, movilizar personas, movilizar equipos y materiales lleva algún tiempo», dijo.



Al mismo tiempo, Wirth fue consultado sobre el levantamiento de las sanciones estadounidenses al gobierno de Nicolás Maduro Moros, el ejecutivo aseguró que Chevron no es una intermediaria para que las mismas sean levantadas. “Hay discusiones que han sido reportadas en los medios dentro de la administración de las que no necesariamente somos parte, no cabildeamos a favor o en contra de las sanciones precisó.



*Con información de El Nacional