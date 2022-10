Corte de Nueva York considera cuestionable la legalidad de los bonos Pdvsa 2020

14 -10-22.-La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York (EEUU) decidió este jueves 13 de octubre que hay argumentos suficientes, para cuestionar la constitucionalidad sobre el colateral de Citgo Petroleum Corp. la cual fue puesta en garantía en caso de impago de los bonos Pdvsa 2020.La opinión de la Corte de Apelaciones fue adoptada de manera unánime por los tres jueces que conforman el panel, e indicaron que la decisión sobre la legalidad de la transacción queda suspendida mientras solicitan una opinión a la Corte de Apelaciones del estado de Nueva York (la corte de mayor jerarquía de dicho estado) sobre si la ley aplicable debe ser la ley venezolana o la ley del estado de Nueva York, reseñó Tal Cual.Como se recordará, los bonos de Petróleos de Venezuela fueron emitidos por la administración de Nicolás Maduro en 2016 en un canje de deuda, y tienen como garantía el 50,1% de las acciones del refinador Citgo, filial de la petrolera estatal en Estados Unidos y el mayor activo de Venezuela en el extranjero. En octubre de 2019, Pdvsa dejó de pagar el capital e intereses por éste (913 millones de dólares) y por una serie de títulos de deuda incluidos los de la República.Hace dos años, una jueza de Nueva York sentenció que había «ocurrido un default» y que el fideicomisario MUFG Union Bank podía vender el colateral que garantizaba los bonos, es decir, Citgo. Sin embargo, la procuraduría del gobierno interino de Juan Guaidó apeló la decisión al alegar que la emisión de los bonos es «fraudulenta e inconstitucional» al no ser aprobada por la Asamblea Nacional.En un comunicado emitido este viernes 14 de octubre, la junta administradora Ad Hoc de Pdvsa señaló que la reciente decisión de la Corte de Nueva York reconoce las normas del derecho venezolano, las cuales son cruciales para el análisis de este litigio."Como se ha indicado anteriormente, los argumentos de Pdvsa y de PDV Holding, Inc. se basan principalmente en que la transacción de los Bonos Pdvsa 2020, la cual incluye el otorgamiento de una garantía sobre el 50,1% de las acciones de Citgo Holding, Inc., filial de PDV Holding, Inc., es inconstitucional toda vez que son contratos de interés nacional que debieron contar con la aprobación previa de la Asamblea Nacional de Venezuela".Considera igualmente que "representan una clara victoria en la defensa de los derechos de Pdvsa, sobre la cual la Junta Administradora ad hoc de Pdvsa y PDV Holding, Inc. seguirán ejerciendo las acciones necesarias para la protección de los activos de la corporación".En febrero de este año, Maduro informó que se mantenía un diálogo con los acreedores a los que se les hecho una propuesta, aunque no ofreció detalles sobre cuál sería la oferta ni si la habían aceptado. "Tenemos diálogo con los tenedores de bonos y le hemos hecho una propuesta poderosísima para Venezuela honrar sus compromisos internacionales", indicó. Hasta la fecha, se desconocen los resultados de estas conversaciones.Sobre la refinadora Citgo pende una serie de demandas, por incumplimientos de acuerdos, expropiaciones e impago de deuda durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre ellos, la causa interpuesta por la minera canadiense Crystallex. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de EEUU mantiene una protección de la empresa Citgo frente a los acreedores de la petrolera estatal venezolana, a través de una licencia hasta el 20 de enero de 2023 que prohíbe a los tenedores del bono de Pdvsa 2020 ejecutar la garantía sobre Citgo."La Junta Administradora ad hoc de Pdvsa aprovecha para reiterar la importancia de la labor ejercida en la defensa de los activos de la empresa estatal en el exterior, que han sido puestos en riesgo como consecuencia del excesivo endeudamiento implementado por el régimen de Nicolás Maduro y de las expropiaciones ejecutadas por Hugo Chávez", se indicó en el comunicado.