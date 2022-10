Juez de EEUU aprueba proceso de venta de acciones de Citgo

Una refinería de CITGO se muestra en Sulphur, Luisiana, EEUU Credito: Web

11-10-22.-Un cronograma para la subasta de acciones de la empresa matriz de Citgo Petroleum, que podría forzar la ruptura de la compañía estadounidense de refinación propiedad de Venezuela, fue aprobado por un juez en Estados Unidos, según una decisión publicada el martes.



La orden del juez de distrito de Estados Unidos Leonard P. Stark establece los procedimientos de licitación y venta, la contratación de la banca de inversión Evercore (NYSE:) Group y la necesaria consulta al Departamento del Tesoro estadounidense para cualquier decisión sobre el cambio de propiedad de los activos.



El Tesoro ha protegido a Citgo de acreedores al no permitir transacciones anteriormente.



Citgo declinó proveer comentario.



El juez de distrito Stark de Delaware había aprobado el año pasado la venta de acciones de PDV Holding, una de las compañías en la cadena de propiedad de Citgo Petroleum cuyo único activo es Citgo, para pagar 970 millones de dólares a la minera canadiense Crystallex. La deuda corresponde al saldo pendiente por un juicio de expropiación de sus activos en Venezuela.



Horacio Medina, director de PDV ad-hoc, una junta que supervisa todos los activos externos de PDVSA nombrada en 2019 por la Asamblea Nacional encabezada por el líder opositor Juan Guaidó, no se mostró sorprendido por la resolución de la corte.



“Esto era lo que esperábamos y ahora estamos en reunión con nuestros abogados para decidir las próximas acciones”, agregó.



Recordó que en este caso la contraparte del juicio no es propiamente Crystallex, sino los fondos que se quedaron con los derechos de litigio de la compañía tras su disolución.



“Eso le agrega complicación a posibles conversaciones”, dijo Medina. “Pero queda espacio para explorar opciones alternativas de solución”. Tal como se plantea el calendario, la subasta podría terminar haciéndose entre fines de 2023 y principios de 2024, dijo.



Citgo es la joya de la corona de los activos en el extranjero de Venezuela. La compañía cortó relaciones con su matriz con sede en Caracas, la petrolera estatal venezolana PDVSA. Actualmente está bajo el control de ejecutivos nombrados por Guaidó.

La fuente original de este documento es:

Reuters (https://www.reuters.com/article/venezuela-court-citgo-idAFL1N31C1DF)