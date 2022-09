Europa apuesta por las energías renovables de bajo costo y anuncia una reforma completa del mercado de electricidad

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen Credito: Composición Aporrea

14-09-22.-La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó este miércoles una ambiciosa iniciativa para reformar de forma completa el mercado europeo de electricidad para hacer frente a la crisis energética que sacude al bloque y frenar las fuertes alzas en los precios al consumidor.



"Más allá de la crisis inmediata, debemos pensar en el futuro. El diseño actual del mercado de la electricidad ya no hace justicia a los consumidores, que deberían aprovechar los beneficios de la energía renovable de bajo costo", dijo Von der Leyen ante el Parlamento Europeo.



"Por lo tanto, es necesario desvincular los precios de la electricidad de la influencia dominante del gas", apuntó, mediante una "reforma completa y profunda" del mercado de electricidad.



En discurso anual sobre el Estado de la UE, Von der Leyen defendió enfáticamente también la adopción de un tope a los enormes beneficios registrados por las generadoras de energía con bajo costo.



Esas empresas, dijo Von der Leyen, están obteniendo beneficios que nunca soñaron.



Para la funcionaria, "en nuestra economía social de mercado, los beneficios son buenos. Pero en estos tiempos es equivocado tener ganancias extraordinarias beneficiándose de la guerra (...) En estos tiempos, los beneficios deben ser repartidos y canalizados a quienes más lo necesitan".



De acuerdo con la funcionaria, la adopción de un tope a los beneficios de las empresas generadoras de electricidad a bajo costo permitirá recaudar unos 140 000 millones de euros, que se podrán usar para redistribuirlos a hogares y empresas vulnerables.



Reunidos la semana pasada en Bruselas, los ministros europeos de Energía pidieron que la Comisión presente un plan concreto en materia de días para contener la crisis energética.



- Medidas concretas -



Previamente, la Comisión había sugerido la adopción de un tope en los precios del gas importado, aunque los países del bloque exhibieron divergencias sobre la eficacia y el alcance de la medida, a raíz de las necesidades específicas de cada país.



Los ministros europeos de energía volverán a reunirse en forma extraordinaria el 30 de septiembre para examinar el paquete de propuestas concretas de la Comisión y adoptar medidas antes de la llegada del invierno boreal.



Esta misma jornada, la primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, anunció que el gobierno limitará el aumento previsible de los precios del gas natural y la electricidad en un máximo de 15% a partir del año que viene, con topes que se aplicarán los consumidores domésticos y a las pequeñas empresas.



Por su parte, Dinamarca presentó su propio plan por valor equivalente de 6.000 millones de euros para limitar las facturas de gas, electricidad y calefacción para ayudar a los hogares tras un aumento de cinco veces en los precios de la energía.



Von der Leyen también anunció este miércoles la creación de un banco público dedicado al hidrógeno, con inversiones de unos 3.000 millones de euros.



También anunció una iniciativa para acumular reservas estratégicas para evitar interrupciones en el suministro de materias primas críticas para su industria, en particular tierras raras y litio.



- Soporte a Ucrania -



Buena parte del discurso de Von der Leyen este miércoles estuvo dedicado al apoyo ofrecido a Ucrania ante la ofensiva de Rusia.



La titular de la Comisión Europea vestía ropas con los colores de la bandera ucraniana, e invitó especialmente a la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska.



De acuerdo con la funcionaria, la solidaridad de Europa con Ucrania seguirá siendo "inquebrantable", y por ello advirtió que las sanciones Rusia no se levantarán.



"Quiero dejar muy claro que las sanciones vinieron para quedarse. Este es el momento de mostrar determinación, no apaciguamiento", dijo.



Durante su discurso, Von der Leyen anunció que aún en la jornada viajará a Kiev, la capital de Ucrania.



En ese viaje, indicó, pretende discutir en detalle con el presidente Volodimir Zelenski la continuidad de la ayuda europea a Ucrania.

