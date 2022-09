(VIDEO) Colombia: Presidente Petro anunció que subirá el precio de la gasolina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este domingo que el precio de la gasolina se incrementará en el país neogranadino por cuenta del "déficit de estabilización de precios de los combustibles" que, asegura, dejó el Gobierno anterior, de Iván Duque.



"El déficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones (de pesos) por trimestre (unos 2.300 millones de dólares). Es decir casi 40 billones anuales (cerca de 9.200 millones de dólares). Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Se produce al no subir el precio de la gasolina", explicó el mandatario en Twitter.





El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que depende del Ministerio de Hacienda, se encarga de estabilizar el coste de los hidrocarburos pagando a productores e importadores la diferencia entre los precios internacionales y los del mercado interno.Eso con el fin de atenuar el impacto que las fluctuaciones del precio de la gasolina en los mercados internacionales pueda tener en los consumidores colombianos.Petro, que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto, agregó que "la mitad del déficit del presupuesto nacional se debe a un subsidio creciente a los consumidores de gasolina" y se preguntó si vale la pena subsidiar este combustible "cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica"."La otra cara de no subir la gasolina y aumentar el déficit del fondo es dejar aumentar el hambre y la pobreza en Colombia. Le propongo al Congreso desligar el cobro de impuestos a la gasolina de la indexación del precio de la gasolina para mitigar el impacto sobre el consumidor", expresó.Por ello le dijo "a los consumidores de gasolina" que Colombia retomará "la senda de crecimiento de precios y que el objeto no será más que disminuir el déficit irresponsablemente acumulado", aunque aclaró que no serán tocados "los derivados del ACPM (petrodiésel)"."El Congreso puede adelantar el debate sobre la estructura de precios de los combustibles y su indexación con los precios internacionales del petróleo, que incluye la compra de petróleo que (la estatal) Ecopetrol hace al interior del país a precio internacional", precisó.Los cálculos indican que el galón de gasolina, actualmente en $9.500 podría llegar en diciembre a $11.000, lo que impactará el precio de la canasta familiar y de todo tipo de productos y servicios que requieran el transporte en vehículos movidos por este combustible.Con información de El Universal / Agencias.