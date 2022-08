(VIDEO) Venezuela contrata a la compañía alemana Siemens Energy para reconstruir el sistema eléctrico nacional

Este martes la compañía de asesoría financiera Bloomberg develó que el gobierno de Venezuela y la empresa alemana Siemens Energy han entablado conversaciones para acordar posibles contratos que permitan reconstruir el sistema eléctrico nacional.



Siemens firmó contratos para trabajar en las instalaciones de generación a gas y diésel que dan servicio a la capital, Caracas, así como las que suministran electricidad a la infraestructura utilizada por la industria petrolera, según informó a Bloomberg el gerente comercial de la empresa en Venezuela, Eric Soto.



Las reparaciones podrían impulsar la generación de energía en alrededor de 1.000 megavatios para Caracas, ayudándola a superar los apagones regulares y años de racionamiento, así como mejorar el suministro de energía en las áreas productoras de petróleo afectadas por apagones.



En este sentido, Siemens obtuvo un permiso por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) para iniciar las conversaciones con Venezuela. Dichos acuerdos serán rubricados entre la estatal PDVSA y la empresa alemana.



«Siemens está trabajando con el gobierno en posibles contratos destinados a reparar instalaciones de generación a gas y diésel que sirven a la capital», explicó el gerente comercial de la compañía en el país, Eric Soto . Seguidamente añade que los acuerdos beneficiarán a las plantas que «suministran electricidad a la infraestructura utilizada por la industria petrolera».



Asimismo, Soto indicó que los trabajos ayudarán a generar energía a través de dos plantas que en conjunto suman mil megavatios de capacidad para Caracas. «Ayudándola a superar apagones regulares y años de racionamiento«, comentó. De igual forma, los arreglos contribuirán a «mejorar el suministro de energía en áreas productoras de petróleo afectadas por apagones». No obstante, de momento no se ha pronunciado ni PDVSA no el Tesoro estadounidense.



Plan de 1.500 millones de dólares.



A medida que la economía de Venezuela comienza un lento repunte, el presidente Maduro intenta reconstruir el sistema de generación del país con un plan para invertir alrededor de 1.500 millones de dólares (USD), con el objetivo de recuperar unos 9.000 megavatios de producción para 2025, según un documento de Corpoelec al que tuvo acceso Bloomberg. La red, que depende en gran medida de la enorme instalación hidroeléctrica Guri en el sur de Venezuela, que produce hasta el 80% de la energía, ha sido devastada por años de mala gestión, apunta la agencia de noticias.



Aunque Guri y otras centrales hidroeléctricas y termoeléctricas tienen capacidad para producir unos 32.000 megavatios de electricidad, el sistema tiene problemas para satisfacer la demanda actual, de unos 10.500 megavatios, según Nelson Hernández, consultor energético radicado en Caracas.



Una de las licencias estadounidenses, otorgada en junio, permite a Siemens trabajar con Corpoelec en plantas termoeléctricas en el estado de Miranda, pero impide que aumente la capacidad, dijo Soto. Una segunda licencia, que vence en octubre, autoriza a Siemens a vender y reparar componentes en centrales eléctricas propiedad de Pdvsa. Lleva limitaciones similares.



La empresa alemana tiene presencia en Venezuela desde hace 60 años y aproximadamente la mitad de las centrales termoeléctricas del país utilizan tecnología propiedad de Siemens, mientras que la otra mitad utiliza tecnología de General Electric. Siemens también produce muchos de los componentes en las subestaciones eléctricas, que necesitan reparaciones, dijo Soto.

Con información de Venezuela News / Sumaríum.