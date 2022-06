Se registraron en Carabobo y Táchira protestas de gandoleros por aumento del diésel

Credito: RFA

01-06-22.-La dolarización sistemática del diésel en Venezuela desde marzo de 2022, y el auge de una demanda auspiciada desde el mismo gobierno a través del subsidio, ahora vive un momento de crisis.



De acuerdo al portal Radio Fe y Alegría, en los estados Carabobo y Táchira se registraron protestas de gandoleros este miércoles 1 de junio por la mañana, reseñó la prensa local de ambos estados.



También se reportó el cierre de la autopista General José Antonio Páez conocida como la autopista de Los Llanos. Esta protesta fue ejecutada por transportistas para manifestar su rechazo a la dolarización del diésel. Cojedes, Portuguesa y Barinas se vieron afectados por el cierre de la importante arteria vial.



En todos los casos los conductores sostienen que no pueden pagar el precio del diésel a 0,50 bolívares el litro. Otros aseguran que el «precio dolarizado» disparará mucho más la inflación.



Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano ya se pronunció. Mora advirtió que es posible que en los próximos días se apliquen nuevas tarifas en el sector del transporte urbano.



Afirmó que el gremio reclama repuestos, cauchos, aceites y las reparaciones de las unidades. Advirtió que no se descarta un «paro técnico». Mora informó que la organización que preside presentó una propuesta que incluye el pago del diésel a 0,20 centavos de dólar. Sin embargo, PDVSA se ha mantenido en silencio y no ha comunicado su respuesta.

