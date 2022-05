(VIDEO) Según presidente López Obrador: "Hay un acuerdo con Venezuela para que una empresa estadounidense extraiga 1 millón bdp"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió este martes a un acuerdo que permitiría a una empresa estadounidense extraer un millón de barriles de petróleo diarios (bdp) en territorio venezolano.



En este sentido, el mandatario mexicano considera que tal iniciativa: "Es bueno para Venezuela, es bueno para Estados Unidos, es bueno para el mundo".



Durante el primer acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela se habrían tratado temas de seguridad energética, a raíz de la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, que pondrían sobre la mesa la opción de importar petróleo venezolano.





De acuerdo al corresponsal de Voz de América en la Casa Blanca, Jorge Agobian, un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, desmintió de forma inmediata el anuncio realizado por López Obrador, reiterando, como hace algunos días, que no existen nuevos acuerdos entre estas dos naciones.Luego del encuentro de alto nivel que sostuvieron representantes del gobierno estadounidense y funcionarios de la administración de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, en Caracas, durante marzo, el diario The Economist publicó un artículo sobre un posible segundo encuentro, esta vez en Trinidad y Tobago. Sin embargo, Brian A. Nichols, subsecretario para América Latina y el Caribe, dijo que esto no estaba en la agenda diplomática. Informó la agencia Bloomberg.