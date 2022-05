(VIDEO) "No será fácil": La UE propone un embargo progresivo del petróleo a Rusia

La Unión Europea (UE) lanzó este miércoles la propuesta de bloquear en forma gradual sus importaciones de petróleo de Rusia, al presentar su sexto paquete de sanciones contra Moscú por la guerra en Ucrania.



Según explicó la política en su cuenta de Twitter, el conjunto de medidas consta de cuatro grupos que tienen que ver con sanciones personales, económicas y mediáticas.



El nudo central del nuevo paquete presentado por la UE es la decisión de limpiar de aplicar un embargo a las importaciones de petróleo de Rusia.



"Primero, enumeramos a oficiales militares de alto rango y otras personas que cometieron crímenes de guerra en Bucha. Sabemos quienes son. Y ustedes serán responsables. Segundo, desconectamos del SWIFT a Sberbank, el banco más grande de Rusia, y otros dos bancos importantes. Tercero, estamos prohibiendo [transmitir en] nuestras ondas a tres grandes emisoras estatales rusas que amplifican agresivamente las mentiras y la propaganda de Putin. Finalmente, ahora proponemos una prohibición del petróleo ruso", escribió von der Leyen.



"Vamos a renunciar progresivamente a las entregas rusas de petróleo en un período de seis meses ya las de productos derivados del crudo de aquí a finales de año", dijo Von der Leyen.



En cuanto al rechazo al crudo ruso, la jefa del bloque europeo indicó que "no será fácil" e instó a alcanzarlo "de manera ordenada" para "maximizar la presión sobre Rusia y minimizar el impacto en nuestras economías".



La funcionaria admitió que la tarea "no será fácil". "Algunos estados miembros [de la UE] dependen en gran medida del petróleo ruso. Pero tenemos que trabajar en esto", agregó.



La intención, añadió, es que la prohibición incluya a todo el petróleo ruso "transportado por mar y por oleoductos, crudo y refinado".



La suspensión de las importaciones europeas de petróleo ruso es un asunto de extraordinaria sensibilidad, ya que varios países del bloque son altamente dependientes del crudo procedente de Rusia para mantener sus industrias funcionando.



Por ello, Von der Leyen aseguró que el cese de las importaciones se hará "de manera que nos permita a nosotros ya nuestros socios asegurar rutas de suministro alternativas y minimizar el impacto en los mercados globales".



Por su parte, el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, admitió que "no podemos garantizar que no habrá perturbaciones" en el suministro de petróleo, especialmente a nivel regional.



Habeck, además, advirtió en una conferencia de prensa que "los precios también podrán aumentar de manera significativa" en el próximo semestre.



Los países europeos se comprometieron, durante una cumbre realizada en Versalles en marzo, a liberarse gradualmente de su dependencia del gas, el petróleo y el carbón rusos.



Rusia suministró en 2021 aproximadamente el 30% del crudo y el 15% de los derivados del petróleo comprados por la UE.



Von der Leyen adelantó también ante el Parlamento que la UE se propone eliminar al mayor banco de Rusia, Sberbank, de la red interbancaria SWIFT.



Golpear a los "bancos de una importancia sistémica para el sistema financiero ruso" reforzará el "aislamiento total" de ese país y debilitará su capacidad de financiar la guerra en Ucrania, dijo.

Con información de agencias / Actualidad RT