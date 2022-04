(VIDEOS) Argentina Inicia construcción de "gasoducto Néstor Kirchner"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este jueves la puesta en marcha de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, en el yacimiento Loma Campana de YPF, para garantizar el suministro de gas como parte del proceso de transición hacia la energía renovable en el país.



"Acá en Vaca Muerta (el yacimiento) tenemos gas para 200 años (...) la energía de transición hacia las energías renovables", manifestó el mandatario durante el acto.



Además, resaltó la importancia de que la empresa YPF siga creciendo, investigando, produciendo, buscando petróleo y gas, para que sea distribuido y el país continúe avanzando.





Las autoridades indicaron que esta será la obra de transporte de gas más relevante en los últimos 40 años para Argentina, dispondrá de más de 3.400 millones de dólares de inversión y generará cerca 6.000 puestos de trabajo, directos e indirectos.Fernández expresó que "no hay posibilidad de que la Argentina se desarrolle sin industria, no hay posibilidad de que la industria crezca sin energía y no hay posibilidad de que esa energía no salga de otro lugar que no sea del suelo argentino".Este gasoducto se construirá en dos etapas, y estiman que la primera finalice para el invierno de 2024, financiada por el Tesoro Nacional y del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia (Ley 27.605), logrando una efectiva conectividad entre las ciudades seleccionadas.La primera etapa de construcción permitirá conectar el parque industrial Tratayen, en el centro de Vaca Muerta, con la ciudad bonaerense de Salliqueló.Cubrirá una distancia de 558 kilómetros y expandiendo el suministro de gas en 22 millones de metros cúbicos por día (m3/día) a usuarios y usinas del Área Metropolitana de Buenos Aires, además de reemplazar importaciones de combustibles."Mediante una extensión de 467 kilómetros, la segunda etapa permitirá llegar con gas natural a San Jerónimo (sur de la provincia de Santa Fe), sumando otros 17 millones de m3/día", indicó una nota de prensa del Gobierno argentino.Esto posibilita abastecer a grandes ejes urbanos e industrias del centro y norte del país, y que los excendentes obtenidos sean exportados tanto a Brasil como a Chile.