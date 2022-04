OPEP+ advirte a la UE que sustituir petróleo ruso es imposible

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) advirtió a la Unión Europea (UE) que las sanciones presentes y futuras impuestas a Rusia podrían generar una de las peores crisis de suministros del energetico en la historia.



Miembros del organismo más los aliados productores de petróleo, conocida como OPEP Plus se reunieron en Viena con representantes del bloqueo europeo para analizar el suministro del hidrocarburo ante las medidas tomadas contra Rusia por el conflicto en Ucrania.



La UE planteó que la OPEP aumente su producción para compensar una posible restricción al petróleo ruso, pero en cambio el secretario general de la OPEP, Mohammed Barkindo, comentó que es imposible para la organización bombear semejantes cantidades de combustible.



Los países del bloque europeo depende del gas y petróleo ruso sin embargo estudian imponer severas sanciones a las exportaciones del energético desde Rusia, no obstante la medida podría ser contraproducente.



En ese sentido, Barkindo adelantó que se esperan más de siete millones de barriles de pérdidas diarias de crudo ruso y otras exportaciones de combustible debido a las restricciones existentes y probablemente nuevas contra Moscú.



Barkindo puntualizó que el actual mercado altamente volátil no era el resultado de factores de fundamentos, fuera del control de la OPEP, lo que fue interpretado como una señal de que el grupo no bombearía más.



Rusia exportó cinco millones de barriles diarios (mbd) de petróleo en 2020, la mitad hacia países europeos (en especial Alemania, Países Bajos, Polonia).



Estados Unidos, gran productor de energía, decidió un embargo, pero Europa solo lo contempla de momento para el carbón, aunque estudia reducir sus compras de gas en dos tercios este año.



Por otra parte, la OPEP rebajó en 500.000 barriles diarios (b/d) su pronóstico del crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2022 debido a la situación geopolítica y una nueva ola del coronavirus en China, según el informe mensual de la organización.



"El crecimiento de la demanda petrolera en 2022 se ha revisado a la baja en 0,5 millones de barriles diarios hasta un promedio de 3,7 millones de barriles diarios, teniendo en cuenta el empeoramiento (de la proyección del crecimiento) del PIB mundial debido a los eventos geopolíticos y el impacto en la demanda global de una nueva ola de la variante ómicron en China", dice el documento.