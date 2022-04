Bajones eléctricos, cortes y racionamientos parecen estar de vuelta en Venezuela

Gran parte de Venezuela vivió la noche de ayer lunes un fuerte corte de energía que, según usuarios en las redes sociales, afectó a varios Estados del país, entre ellos La Guaira, Aragua, Miranda, Apure, Caracas, Carabobo, Falcón, Mérida, Trujillo, Táchira Cojedes y Zulia.



El mismo día, también se informó de un grave corte de energía después de las 12:00 (hora local) en gran parte del país. Igualmente, se registraron bajones continuos y recurrentes durante todo el día.



Este martes, la situación parece ser la misma. En el occidente del país han reportado bajones y cortes eléctricos en lo que va del día. Trujillo, Zulia, Mérida sufren grandes racionamientos eléctricos que suman hasta 15 horas sin electricidad diarias en las comunidades.



El gobierno aún no ha dado detalles de lo sucedido.



Mientras la situación económica parecía estar mejorando en el país, Venezuela ha entrado una vez más en una crisis eléctrica con el colapso de gran parte del sistema energético nacional. Cortes, sabotajes con intereses políticos, altas y bajas de tensiones y racionamientos en la mayoría de las regiones vuelven a afectar la vida de los venezolanos.



Los problemas con la electricidad aún no están del todo resueltos, no están del todo solucionados, y al contrario, vuelve a ser causa de estrés y caos en el día a día de los ciudadanos.



Corpoelec ha adoptado oficialmente planes de racionamiento para la distribución de energía eléctrica en varios Estados del país, siendo los más afectados Trujillo, Mérida, Táchira, Guárico, Portuguesa, Falcón, Barinas y Zulia.



Solo la región central, que incluye importantes municipios de Caracas, Valencia y Maracay, se mantiene excluida de los racionamientos.



Casi la mitad de los cortes inesperados que se han registrado durante lo que va de año fueron el resultado de operaciones de sabotaje con intereses puramente políticos, algunos organizados y preparados por factores externos y otros cometidos por los propios funcionarios internos de la compañía estatal eléctrica, quienes sabotean el sistema de carga cumpliendo órdenes desde un sector radical de la oposición. Asimismo, se han encontrado pruebas que vinculan a los líderes de derecha y al gobierno de los Estados Unidos con tales actos de sabotaje.



Las sanciones y bloqueos económicos impuestos por Estados Unidos al país también han reducido la capacidad de la empresa eléctrica para brindar servicios eficientes, imposibilitando que el gobierno nacional adquiera la maquinaria y los repuestos necesarios para el correcto mantenimiento, actualización y modernización del sistema en eléctrico nacional.



Otro factor considerable que contribuye a la crisis eléctrica venezolana es la mala gestión del gobierno en este sector, que va desde la corrupción hasta la negligencia en el mantenimiento necesario del sistema eléctrico nacional. Las administraciones ineficientes y corruptas de algunos exfuncionarios de electricidad han ayudado a profundizar la crisis.