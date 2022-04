EEUU: Expulsan a Luis Giusti (hijo) de la junta directiva ilegal de Citgo

El ejecutivo petrolero Luis Giusti Lugo fue destituido de la junta directiva de la refinería Citgo Petroleum, con sede en Houston, dijo el lunes el jefe del organismo supervisor de la compañía.



"El directorio de Citgo Holding acordó por unanimidad hace dos semanas pedir su renuncia", dijo Horacio Medina, jefe del directorio ad-hoc de PDV, sin dar más detalles.



Giusti fue notificado formalmente el viernes, agregó Medina. Citgo, la rama estadounidense de la empresa estatal venezolana PDVSA, está controlada por la oposición venezolana a través de una cadena de juntas de supervisión.



Giusti, hijo de un expresidente de PDVSA, había reemplazado al presidente ejecutivo Carlos Jorda en una reorganización del directorio de Citgo en junio pasado.



Citgo, que el lunes ya no incluyó al ejecutivo como miembro de su directorio, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



En marzo, Robert Kent se incorporó al directorio de Citgo Petroleum.



Los representantes de Citgo no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La oficina del opositor Juan Guaidó, que "controla" los activos de PDVSA en EE.UU., no respondió a una solicitud de comentarios.

El gobierno venezolano ha denunciado como robo de activos de Citgo por parte del gobierno de los EEUU, quien designó de manera ilegal a Juan Guaidó como el principal responsable de estos actos en complicidad, al tiempo que señaló que tanto ellos como los nombrados como administración usurpadora de esta empresa ha destruido y desviando fondos pertenecientes al estado venezolano.

Recientemente el venezolano-estadounidense Gustavo Adolfo Cárdenas, exdirectivo de Citgo -filial de Pdvsa en EE UU- fue liberado favorecido de una "medida de libertad, por razones humanitarias"el martes 8-M tras cuatro años y cuatro meses preso en Venezuela por los delitos de concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir.

Con información de Reuters