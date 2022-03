Diputado Ángel Rodríguez: "la producción petrolera está entre 1 millón y 950 mil barriles diarios"

El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional (AN), Ángel Rodríguez, aseguró que las autoridades venezolanas se encuentran haciendo mantenimiento a las termoeléctricas del Occidente debido a los cortes eléctricos en varias regiones.



Durante una entrevista concedida a Unión Radio (UR), Rodríguez prevé que las fallas no deberían tardar más de 3 o 4 días porque las capacidades técnicas y el suministro de equipos han mejorado en el sector eléctrico.



"Vamos a tener una estabilidad del suministro de gasolina en el país, estamos en un promedio de los 130 mil barriles de combustible diario, y en la producción de petróleo estamos entre 1 millón y 950 mil barriles diario", agregó.



Por otra parte, señaló que la medida de pasar el pago de la gasolina subsidiada al sistema BiopagoPDV "va dirigida a ajustar los efectos negativos que genera la venta ilegal y el burocratismo, porque a estas alturas deberíamos estar observando que no existan las colas kilométricas fuera de Caracas".



"El año pasado nadie daba medio por la industria petrolera, decían que había que empeñar medio país para rescatar la producción", explicó.



De igual manera, Rodríguez estimó que la producción diaria de dos millones de barriles de petróleo para finales de año. "Hubo conversaciones con EE. UU. y deben haberse llegado a ciertos acuerdos", agregó.



También dijo que si se suspenden las sanciones estadounidenses, el flujo de los recursos con la participación activa de empresas en la faja, va a acelerar el proceso.



"Si comienzan a llegar las empresas con inversiones importantes, se alcanzaría la meta de los dos millones de barriles en el último trimestre del año".



Finalmente, reiteró que la Ley Antibloqueo le permite al Ejecutivo tomar cualquier decisión que garantice los derechos de la población venezolana, por lo que destacó que "sin participación de la empresa privada en el rubro hidrocarburos, no hubiésemos llegado al millón de barriles" en el año 2021.



"En este momento hay una participación privada en el sector hidrocarburos, activando pozos, reparando plantas, refinerías, etc y trayendo tecnología", concluyó.