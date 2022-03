Emiratos Árabes Unidos, sobre el mercado petrolero: "No vemos a nadie que pueda sustituir a Rusia"

El ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, Suhail al Mazrouei, ha declarado este lunes que los mercados energéticos necesitan el petróleo ruso y actualmente ningún productor es capaz de sustituir su producción de 10 millones de barriles diarios.



"Dejando de lado la política, este volumen es necesario hoy en día", afirmó Al Mazrouei en el Foro Global de Energía del Consejo Atlántico en Dubái. "A no ser que alguien esté dispuesto a venir y traer 10 millones de barriles, no vemos a nadie que pueda sustituir a Rusia", agregó.



Al mismo tiempo, el ministro reiteró el apego de Emiratos Árabes Unidos al grupo OPEP+ y la necesidad de mantener estable el mercado energético, señalando que si bien su país trata de subir la producción hasta 5 millones de barriles, ello no significa que planee emprender pasos unilaterales.



"Siempre creemos que hagamos lo que hagamos como países, cuando se trata de la producción y ese trabajo, siempre tiene que mantenerse fuera de la política", resumió Al Mazrouei.



Estados Unidos, Europa, Japón y otras naciones han instado a los países del golfo Pérsico a aumentar la producción y los suministros de crudo a fin de sustituir el petróleo ruso y bajar los precios, que subieron por encima de 100 dólares por barril.



A mediados de marzo, el primer ministro británico Boris Johnson visitó Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita en un intento de convencer a sus líderes de que bombearan más crudo. En el caso de que esos dos importantes productores de la OPEP hubieran aceptado la propuesta, ello habría tenido un efecto instantáneo en los precios del crudo Brent.

A pesar de que muchos países intentan lograr la independencia del gas y petróleo de Rusia debido a la operación militar en Ucrania, el ministro declaró que Qatar no impondrá sanciones contra el sector energético ruso, afirmando que la energía debe quedar al margen de la política. Además, señaló que su país no está "escogiendo bandos" en el conflicto.

Según el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, el conflicto ucraniano ha afectado mucho a algunos países, forzándolos a buscar nuevas formas de fijar el precio del petróleo no en dólares.