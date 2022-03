Las consecuencias que tendrá la transición de pagos a rublos por el gas ruso

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó este miércoles aceptar el pago del suministro de gas natural ruso a países no amistosos —que impusieron sanciones contra la nación— solo en rublos.



Al anunciar la medida, el mandatario ruso afirmó que varios países occidentales tomaron en las últimas semanas "decisiones ilegítimas" para congelar los activos rusos y "Occidente trazó realmente una línea bajo la credibilidad de sus monedas, borrando la confianza en ellas". El mandatario añadió que tanto EE.UU. como la Unión Europea no han cumplido en principio sus obligaciones con Rusia. "Y ahora todo el mundo sabe que las obligaciones en dólares y euros pueden no cumplirse", destacó.



Poco después del anuncio, el vice primer ministro de Rusia, Alexánder Novak, afirmó que las sanciones socavan la confianza en el pago en dólares y euros por el petróleo, agregando que, a largo plazo, es necesario pasar a transacciones en monedas nacionales también en este ámbito.



El precio del gas en Europa no tardó en reaccionar a las declaraciones de Putin y superó los 1.350 dólares por 1.000 metros cúbicos en las operaciones bursátiles de esta jornada.



¿Qué consecuencias hay que esperar?



Algunos expertos afirmaron que la decisión puede ayudar a apoyar el rublo en las condiciones de las sanciones occidentales contra la economía rusa.



La dinámica positiva de la divisa rusa se observó poco después del discurso de Putin. Así, el dólar cayó por debajo de los 95 rublos a las 15:27 (hora de Moscú) en la Bolsa de Moscú. Su valor mínimo se situó en 94,9875 rublos.



El analista internacional en el ámbito del transporte y almacenamiento de hidrocarburos, Vladímir Demídov, indicó al portal económico ruso RBC que la decisión "llevará a un fortalecimiento del rublo", agregando que, al mismo tiempo, Rusia va a acumular un significativo volumen de euros que los países europeos van a dejar en el país comprando rublos. "Es un factor positivo que permitirá fortalecer el rublo como moneda nacional", destacó.



"La transición a rublos es la estabilización del tipo de cambio de la moneda nacional", dijo Viktoria Perskaya, directora del Instituto de Estudios de Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Financiera adscrita al Gobierno de Rusia, citada por Rossíiskaya Gazeta.



Cabe recordar que las autoridades rusas ordenaron a finales de febrero a los exportadores que vendan en el mercado interno un 80 % de las divisas que reciben. Entretanto, varios analistas opinaron que la nueva medida de facto equivale a la regla de la venta del 100 % de las divisas. Al respecto, el director de inversiones de Loko-Invest, Dmitri Polevói, destacó a RBC que no hay una gran diferencia entre el 80 % y el 100 %, por lo que la nueva medida no debe influir significativamente en el tipo de cambio del rublo. Además, el estratega de inversiones en la compañía Arikapital, Serguéi Suverov, dijo que no hay que esperar un fortalecimiento significativo de la moneda rusa.



El expresidente del Banco Central de Rusia, Serguéi Dubinin, dijo que la decisión puede mejorar el tipo de cambio del rublo a corto plazo, pero no a largo plazo.



En cuanto al efecto de la medida para el mercado de recursos energéticos, Konstantín Símonov, jefe del Fondo de la Seguridad Energética Nacional, sostuvo que, a largo plazo, la transición a rublos destruye el sistema de pagos en dólares, y por lo tanto "la influencia del dólar en el mercado internacional".



Al mismo tiempo, la medida puede convertirse en el hecho que acelerará las acciones de la Unión Europea para diversificar sus fuentes de suministro de gas, afirmó Demídov.



En varios contratos de largo plazo se especifica la moneda en la que se realizan los pagos y Símonov afirmó en ese sentido que, tras la decisión de las autoridades rusas, existe riesgo de que Europa acusará al país de una violación del derecho contractual.



A su vez, Serguéi Kolobánov, subdirector de economía del sector del combustible y energía en el Centro de Desarrollos Estratégicos, declaró a RIA Novosti que la transición a pagos en rublos no disminuirá la demanda del gas ruso ya que "es prácticamente imposible" reemplazarlo con otros suministros de otros países rápidamente.



Reacciones



Varios países ya han reaccionado al paso de las autoridades rusas.



El jefe de la compañía austriaca OMV, Alfred Stern, dijo que continuarán pagando en euros, ya que no tiene "otra base contractual", agregando que esperará hasta que alguien contacte con ellos al respecto.



Francesco Giavazzi, asesor económico del primer ministro de Italia, señaló que "su punto de vista es que pagamos en euros porque pagar en rublos sería una manera de evitar las sanciones", recoge Bloomberg.



Entretanto, el ministro de Energía de Alemania, Robert Habeck, tachó la medida de una violación de los contratos existentes y prometió abordar el asunto con sus socios europeos.



Sin embargo, el ministro de Energía de Bulgaria, Alexánder Nikolov, indicó que su país está dispuesto a pagar por el gas en la moneda nacional rusa.



Por su parte, el ministro de Infraestructura y Desarrollo Regional de Moldavia, Andrei Spinu, opina que las declaraciones de Putin no se refieren a su país, señalando que el contrato entre Moldovagaz y Gazprom permite pagar en dólares, euros o rublos. "Tengo entendido que esto no afecta las relaciones contractuales entre Moldovagaz y Gazprom", indicó.



Mientras, el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, declaró que la decisión sobre los pagos en rublos crea muchos problemas para su país. "Algunos creen que es una genialidad en el juego geopolítico contrarrestar al petrodólar [con rublo], junto con yuan. Los alemanes ya han dicho que es un motivo para romper el acuerdo", dijo.