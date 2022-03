EEUU: Senado frena proyecto de ley para limitar comercio con Rusia

El Senado de Estados Unidos frenó hoy un proyecto de ley que busca poner fin a las relaciones comerciales del país con Rusia por la guerra en Ucrania, un conflicto que no compete a Washington.



De acuerdo con la publicación The Hill, los senadores no llegan a un acuerdo en común en torno a la iniciativa, aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes.



Previo a la votación, la Cámara Alta decidió dividir en dos el proyecto: una ley prohibiría la importación de petróleo y otra pondría fin a las relaciones comerciales normales con Rusia y Belarús.



Según The Hill, los principales senadores republicanos discuten sobre unir ambas normativas en una, en medio de muchos puntos de fricción con los demócratas.



Ambas iniciativas buscan ampliar las sanciones contra Moscú, elevar los aranceles sobre los productos procedentes de Rusia y Belarús y delinear directrices sobre cuándo el ocupante de la Casa Blanca puede restablecer relaciones comerciales normales con esos países.



Según el documento, la administración de Joe Biden también estará obligada a impulsar la salida de Rusia de la Organización Mundial del Comercio.



El líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer (demócrata de Nueva York), presiona para que la legislación se apruebe esta semana.



Los legisladores discuten esta iniciativa en medio de la caída en picada del índice de aprobación del presidente estadounidense.



Este martes descendió a un mínimo del 40 por ciento como consecuencia de la inflación y su respuesta al conflicto en Ucrania, de acuerdo con encuestas nacionales.



Analistas aseguran que la administración de Biden comete un suicidio al intentar asfixiar la economía rusa en medio de problemas internos apremiantes.



Añaden, además, que el conflicto en Ucrania se agudizó luego de que Washington y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte aumentaran sus amenazas contra Moscú y desplegaran miles de tropas a lo largo de Europa del este.