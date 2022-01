Venezuela eleva producción de gasolina y exportará crudo diluido

10.01.22 - Venezuela aumentó su producción de gasolina hasta casi 160 mil 000 barriles por día (bpd), después de una prolongada escasez de combustible para motores, desde que Estados Unidos impuso sanciones comerciales a Pdvsa en 2019, la falta de diluyentes, especialmente nafta pesada, ha afectado la capacidad de la empresa para producir variedades exportables en su mayor región petrolera, la Faja del Orinoco, donde el crudo extrapesado debe ser mezclado para transporte y exportación.



La petrolera estatal Pdvsa recibió ayuda de Irán para reparar y reemplazar equipos en plantas antiguas, gracias a lo cual renovó el procesamiento para manejar una lista más diversa de grados de crudo para producir más gasolina y diésel.



Un acuerdo clave de intercambio de condensado iraní por crudo venezolano ha permitido desde 2021 modificar sus estrategias de producción y despacho para construir inventarios de crudo diluido. Pdvsa estaba recibiendo unos 2,1 millones de barriles por mes de condensado, mientras suministraba a NIOC de Irán unos 3,8 millones de barriles de crudo Merey 16.



Las refinerías de la estatal petrolera están produciendo esta semana casi 160 mil bpd de gasolina y componentes que incluyen alquilato. La compañía también está produciendo alrededor de 38 mil bpd de diésel. En diciembre, Pdvsa sólo produjo 82 mil bpd de gasolina terminada, dijeron las fuentes.



No está claro cuánto durará este nivel de producción porque muchas plantas necesitan ser reemplazadas. No todas las unidades de procesamiento están operando simultáneamente, lo que podría limitar la variedad y calidad de los combustibles producidos, dijeron las fuentes.



El Palito retomó producción



Las ventas minoristas de gasolina, denominadas en dólares desde 2020, son ahora una fuente principal de ingresos para la empresa.



El miembro de la OPEP ha tenido problemas con la escasez de gasolina y diésel que provocó largas colas y racionamiento, aunque la situación ha mejorado desde 2020 gracias a las importaciones de gasolina iraní.



La refinería más pequeña de Pdvsa, El Palito, de 146 mil bpd, reanudó la producción de gasolina el pasado fin de semana tras 12 meses de parálisis. Los trabajadores lograron restablecer el servicio parcial de la unidad de destilación de crudo de la instalación, una unidad de alquilación y un craqueador catalítico fluido (FCC), que es esencial para la producción de gasolina, dijeron cuatro personas.



“La FCC está trabajando al 40%. Hay algunos problemas allí, sin embargo. El compresor de gas húmedo no ha podido reiniciar”, dijo uno de los trabajadores.



Amuay agregó capacidad



En la refinería más grande de PDVSA, Amuay de 645 mil bpd en la costa oeste, la FCC procesó 64 mil bpd después de reiniciar en diciembre, agregando capacidad a dos unidades operativas de destilación de crudo y varias de olefina, dijeron dos de los trabajadores.



En la vecina Cardón, los trabajadores también volvieron a poner en servicio el FCC, pero debe llegar un catalizador antes de que la unidad pueda estar completamente operativa. Una de las unidades de destilación de la instalación, una planta de hidrodesulfuración y un reformador de nafta están operativos, dijeron los trabajadores.



La refinería Puerto la Cruz de 187 mil bpd en el este de Venezuela también estabilizó la producción de combustible en las últimas semanas en alrededor de 33 mil bpd, dijo una fuente.



Venezuela exportará crudo diluido (DCO)



Por otra parte, trascendió que Pdvsa reanudará esta semana las exportaciones de crudo diluido (DCO) por primera vez en nueve meses, según un documento al que tuvo acceso Reuters.



Desde que EE.UU. impuso sanciones comerciales a Pdvsa en 2019, la falta de diluyentes, especialmente nafta pesada, ha afectado su capacidad para producir grados exportables desde su región de producción más grande, la Faja del Orinoco. Su crudo extrapesado debe ser diluido con nafta o condensado para su transporte y exportación.



Un acuerdo de intercambio clave que proporcionó condensado iraní para crudo ha permitido a la empresa modificar sus estrategias de producción y envío y aumentar sus existencias de DCO. Pdvsa estaba recibiendo alrededor de 2,1 millones de barriles por mes de condensado a cambio de suministrar a la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC, por sus siglas en inglés) unos 3,8 millones de barriles de su crudo insignia Merey 16.



Pero una reciente acumulación de DCO en tanques en tierra ha obligado a la principal industria nacional a dedicar una parte de su flota limitada de embarcaciones al almacenamiento flotante, lo que la animó a reanudar las exportaciones del grado de menor calidad a Asia.



Un superpetrolero con bandera panameña ha cargado alrededor de 1,9 millones de barriles de DCO con destino a Malasia, según un informe interno de programación de Pdvsa. Malasia se utiliza a veces para transbordar crudo venezolano con destino a China.



Mediante el análisis de imágenes satelitales, el servicio de monitoreo de embarcaciones TankerTrackers.com dijo que el superpetrolero se desatracó el domingo en el puerto Jose (Anzoátegui) después de terminar de cargar. Estaba esperando el lunes la autorización para zarpar.



No hacía envíos desde abril de 2021



La última vez que Pdvsa envió DCO fue en abril, cuando envió dos cargamentos a Asia, según los cronogramas de Refinitiv Eikon y la propia petrolera venezolana.



En comparación con Merey, el DCO a menudo se vende con grandes descuentos debido a su alto contenido de agua y sedimentos. Las refinerías de Europa y Asia a menudo prefieren comprar Merey o cualquiera de los crudos mejorados de Pdvsa en lugar de DCO.



Las existencias de DCO en tierra subieron a 4,27 millones de barriles a fines de diciembre, por encima de los 3,5 millones de barriles almacenados en el mismo período de 2020, y casi cinco veces los 884 mil barriles de septiembre, mostró el documento.



La medida para exportar DCO podría aliviar los cuellos de botella en la producción, el almacenamiento y el transporte de los crudos del Orinoco, según documentos de la empresa.



El envío de DCO a Asia también podría permitir la reanudación del intercambio entre Venezuela e Irán, que se cumplió principalmente en la segunda mitad del año pasado antes de que las entregas se detuvieran en diciembre.



Con información de Reuters