Ingeniero especialista en generación eléctrica: Lo que pasó en el Guri fue "un paro cardíaco"

18-12-21.-El ingeniero José Aguilar, especialista internacional de generación eléctrica, expresó que el mayor problema que tiene el Sistema Eléctrico Nacional es la gran opacidad en la información que existe sobre sus condiciones, lo cual considera «inaceptable».



Explicó a través de Radio Fe y Alegría Noticias que lo ocurrido con el apagón este viernes 17 de diciembre fue producto de una falla en el patio B del patio central de la hidroeléctrica del Guri, el cual es el corazón del sistema eléctrico nacional.



“Esto causó, por decirlo de una manera, un paro cardiaco en las máquinas del Guri, produciendo un colapso de todas las líneas de transmisión de 765kW y arrastró el resto de las líneas de 200kW y 130kW y se propagó por todo el país como pólvora”, puntualizó Aguilar.



Asimismo, manifestó que descarta lo señalado por las autoridades de que fue producto de “un sabotaje contra el país”, porque a su juicio el Estado hace un mal manejo del sistema eléctrico venezolano, especialmente por la opacidad que ha existido en los últimos 11 años sobre en cuanto a informar cómo se encuentra.



“Esto es un evento severo que ellos ya sabían al poco tiempo que es lo que había sucedido, pero simplemente inventan esa excusa”, resaltó el especialista.



Por otro lado, indicó que la recuperación de la electricidad en el país debe hacerse paulatinamente, y no como se hizo en marzo del 2019 porque eso produjo la pérdida de mucho equipamiento del sistema.



Aguilar resaltó que es sumamente importante que no se cometan más errores ya que el Sistema Eléctrico Nacional se encuentra muy débil.



Múltiples problemas

El especialista de generación eléctrica aseveró que los problemas del Sistema Eléctrico Nacional no son solamente las plantas de generación eléctrica sino que hay otros múltiples factores.



“Tenemos disponibles alrededor de unos 12 mil megavatios pero no los podemos utilizar todo porque tenemos limitaciones en lo que tiene que ver con el combustible, en el área de transmisión, y también problemas de larga data que no se le han dado la debida y oportuna atención”, indicó.



De igual forma, señaló que Venezuela posee una gran capacidad instalada ya que cuenta con más de 36mil MW, pero “o están en el taller o están pasando aceite, o la mayoría no se encuentra disponible para estar operativos”, expresó.



“Ataque al Sistema Eléctrico Nacional”

Por su parte, el Ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, informó a través de VTV que se trató de un nuevo «ataque al sistema eléctrico nacional, específicamente en El Guri. Nuevamente quienes se ensañaron en el 2019 arremeten contra nuestro pueblo».



El alto funcionario confirmó que cuadrillas de Corpoelec realizaban las labores pertinentes para la recuperación del servicio progresivamente en todo el país, aunque no dio detalles de cómo habría sido el nuevo ataque.



También el Mayor General Ovidio Delgado, comandante de la llamada Fuerza de Choque del CEOFANB, reveló que el 88% del territorio nacional se había quedado sin el servicio eléctrico.



Pasadas las 2:00 de la madrugada de este viernes 17 de diciembre se produjo un nuevo apagón eléctrico que afectó a casi todo el país, incluyendo los servicios de telefonía e internet.



Usuarios de los estados como Apure, Táchira, Mérida, Guárico, Lara, Trujillo, Aragua, Carabobo, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Portuguesa, Barinas, Cojedes, Yaracuy, Falcón, Zulia, Monagas, Sucre y Nueva Esparta reportaban por las redes sociales la interrupción del servicio eléctrico.

