Aseguran que productos petroquímicos venezolanos están llegando a Estados Unidos

Los petroquímicos venezolanos producidos por empresas conjuntas entre la estatal química Pequiven y socios extranjeros han llegado a Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos de Washington por limitar el comercio con el productor de petróleo y gas de la Opep.



Al menos dos embarques de metanol, un producto industrial ampliamente utilizado y cuyos precios se han disparado este año, han descargado en puertos cercanos a Houston desde octubre en medio de una rápida expansión de las ventas globales de petroquímicos del país sudamericano, según datos de seguimiento de tanqueros y de las aduanas de Estados Unidos.



Mitsubishi Corp (8058.T) reanudó las exportaciones de metanol a Estados Unidos en 2021 desde su empresa conjunta venezolana Metor después de una suspensión de un par de años, dijo a la agencia un portavoz de Mitsubishi. Los accionistas de Metor incluyen a Pequiven.



El principal puerto petrolero de Venezuela, Jose, figuraba como el punto de origen en los registros de aduanas de Estados Unidos de uno de los dos envíos de metanol, pero ambos navegaron directamente desde Venezuela, según mostraron los datos de seguimiento de Refinitiv Eikon citados por Reuters.



Los nombres de los compradores y vendedores de los dos cargamentos de metanol que llegaron a Houston fueron ingresados a los datos de aduanas de Estados Unidos.



El metanol, producido en Venezuela a partir del gas natural, se puede encontrar en productos cotidianos como gasolina, pinturas, alfombras y plásticos. Las importaciones estadounidenses han superado a las exportaciones en los últimos años, según IHSMarkit.



La italiana Eni también produce metanol en Venezuela a través de Supermetanol, su empresa mixta a partes iguales con Pequiven.



“La filial de Eni tiene una participación en una planta de metanol ubicada en Venezuela y se ocupa del mercadeo de su cuota de la producción siguiendo a todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con sanciones económicas y financieras, embargos comerciales y leyes similares”, dijo un portavoz de Eni.



Pequiven y PDVSA han aumentado la exportación de petroquímicos y subproductos petroleros que no son tan valiosos como el crudo y que hasta hace poco no habían sido prioridad, mostró un análisis de datos internos de las dos empresas.



Las sanciones y advertencias por parte de Estados Unidos a compradores tradicionales de crudos venezolanos redujeron drásticamente las exportaciones de PDVSA en los últimos años.



Pero los envíos de petroquímicos y subproductos están en alza, incluidos los despachos de metanol, pastillas de azufre, urea, gasolina natural, nafta virgen ligera y coque de petróleo, según los datos. Así lo confirmaron tres personas familiarizadas con el asunto, quienes declinaron ser identificadas por no estar autorizadas a hablar públicamente.



Los bajos precios ofrecidos a compradores de petroquímicos venezolanos han impulsado las exportaciones, generando ingresos que han sido utilizados parcialmente por algunas de las empresas conjuntas de Pequiven para reabrir y modernizar unidades de producción, dijeron las personas.



Un suministro más confiable de gas natural por parte de PDVSA a los complejos de Pequiven también ha ayudado a impulsar la producción petroquímica.



"Todas las plantas se están recuperando porque hay ventas de productos”, dijo una de las personas. “Hasta Estados Unidos está abriendo las puertas”.



De enero a octubre, PDVSA y Pequiven exportaron alrededor de 1,75 millones de toneladas de petroquímicos y subproductos, encaminando el comercio este año a duplicar las 1,03 millones de toneladas exportadas en todo 2020, según los datos internos.



Con información de Reuters / Agencias