Reuters: Pdvsa detiene dos unidades importantes en refinería de Amuay tras incendio

04.11.21 - La empresa del estado venezolano Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) detuvo dos unidades principales de la Refinería Amuay debido a un incendio.



Según la información compartida por la agencia Reuters, el incendio se produjo en el lado oeste en una zanja que fue controlado una cuántas horas después y no se registraron heridos.



“Hubo un incendio, ahora está controlado. Lo bueno es que no afectó la unidad de craqueo (catalítico)”, señaló un trabajador citado por la agencia que pidió no ser identificado.



El incendio se produjo en una zanja del lado oeste de una de las destilerías y obligó a PDVSA a hacer un alto de emergencia a las unidades, indica Reuters.



PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, destacó la agencia de noticias. Amuay, que puede procesar 645.000 barriles por día, reinició su unidad de craqueo catalítico en julio.



Las sanciones estadounidenses han restringido las importaciones de combustible y limitan su mantenimiento, lo que ha contribuido a las largas filas para que los automovilistas llenen sus tanques en las estaciones de servicio.



Con información de Reuters.