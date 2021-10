Marcan nuevo precio del combustible diésel a $0,50 el litro

25.10.21 - Sin comunicado oficial Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anunció que desde este lunes 25 de octubre se autoriza el nuevo precio del litro del diésel o gasoil.



La Comisión Reestructuradora de Pdvsa "Alí Rodríguez Araque" autorizó un ajuste del precio del diésel a 0,50 dólares por litro en algunas estaciones de servicio en la mayoría de los estados del país, según se pudo conocer de fuentes del sector vendedor de combustibles.



La comisión seleccionó a un grupo de estaciones que fueron autorizadas a vender «todos los combustibles» a precios internacionales. Las comunicaciones fueron firmadas por Marino Lugo Aguilar, director gerente de Mercado Nacional de Pdvsa.



El diésel es un combustible vital para el transporte, tanto de carga como de pasajeros, así como para el funcionamiento de las centrales termoeléctricas, lo que sugiere que si esta medida se masifica habrá impactos relevantes en los precios de todos los productos.



Recientemente, la Comisión Alí Rodríguez Araque, ente adscrito a Pdvsa, emitió un comunicado en el cual oficializó el incremento en el precio del litro de la gasolina subsidiada a 0,10 bolívares.

No se puede especular sobre el establecimiento de un precio internacional para el diésel para todo el mercado, porque no hay confirmación oficial. Lo que indican las fuentes y testimonios en redes sociales es que el precio fue cobrado por algunas estaciones en Miranda, Carabobo, Aragua, Zulia, Portuguesa, Caracas, La Guaira y Lara, aunque no se descarta que la situación se haya repetido en otras regiones.

Bloqueo de EEUU afecta suministro de diésel



Recientemente el diputado y presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jesús Farías, denunció hoy que el bloqueo impuesto por Estados Unidos (EE. UU.) contra Venezuela ha impedido el normal suministro de diésel.



Explicó que las medidas que ha adoptado Washington contra la nación suramericana, que a su juicio ha tenido "efectos dramáticos y criminales", ha impedido la exportación y la producción de petróleo, principal fuente de ingresos del Estado venezolano.



Con información de Banca y Negocios.