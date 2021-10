(VIDEO) Ministro Reverol no descarta como ataque la caída del sistema eléctrico que afectó 30% de la energía de la región capital

14.10.21 - "No descartamos un nuevo ataque al SEN (Sistema Eléctrico Nacional). Una guerra eléctrica que lo que pretende es hacer una violación sistemática de los derechos sociales, sin importar tratos, zonas, ideologías políticas, y causando malestar a la población", dijo Reverol durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión.



Casi el 90 por ciento de la carga del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ha sido recuperada por los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (Corpoelec) en coordinación con los gerentes de las diferentes áreas, tras el ataque padecido este jueves que dejó sin el servicio a Caracas, Miranda y La Guaira.



Explicó el ministro que entre las 10:00am y 11:00am ocurrió un desprendimiento de la Línea 1 y 2 de la Estación de Papelón, afectando a la Subestación Convento, así como las subestaciones ubicadas en la Cota Mil, Santa Rosa, Chacao y Magallanes.



Precisó el ministro que un equipo de expertos de la Dirección General de Siniestros y la Dirección General de Seguridad de Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) investiga las causas de lo sucedido. También indicó que se van a reponer los conductores caídos, cuyo desprendimiento causó un incendio en el Parque Nacional Waraira Repano, que está siendo combatido por bomberos forestales.



El ministro precisó que hasta las 12:20 del mediodía se había recuperado el 90% de la carga eléctrica en la Región Capital, y que en el transcurso de las próximas horas se recuperaría la carga total.



Asimismo, reiteró que el sabotaje eléctrico no afectó a las demás entidades del país, a tiempo que indicó que sólo queda por restaurar el 15% de los sectores afectados.



"En este momento todo el país se encuentra todo el Sistema Eléctrico Nacional estabilizado, no hay ninguna afectación a nivel nacional", agregó el ministro.





Con información de AVN