Guaidó también busca quiebra de Citgo y contrata a la firma JPMorgan para negociar sus acciones

26.09.21 - Citgo Petroleum Corp. contrató a JPMorgan Chase & Co. como asesor como parte de los intentos de la oposición política de Venezuela liderada por el autoproclamado Juan Guaidó, de mantener el control de la refinería de petróleo estadounidense en medio de crecientes reclamos legales de los acreedores.



La empresa, que está controlada por la oposición, contrató al banco este año para consultar sobre posibles negociaciones con empresas que tienen reclamos pendientes, según Yon Goicoechea, asesor del líder de la Asamblea Nacional y jefe de la oposición Juan Guaidó. JPMorgan fue contratado a principios de año, pero la relación no fue ampliamente conocida hasta que Goicoechea la discutió en un discurso público en Caracas el viernes 24 de septiembre ante la legislatura reconocida por Estados Unidos, que controla Citgo.



El banco con sede en Nueva York ha presentado un conjunto de planes para negociar con los acreedores, pero la asamblea aún no los ha aprobado, según Goicoechea. “Una vez que la Asamblea Nacional dé el visto bueno, las empresas podrían explorar con los acreedores posibilidades de negociación”, dijo. «El proceso debe ser rápido porque no tenemos mucho tiempo».



Los portavoces de JPMorgan y Citgo se negaron a comentar, mientras que un representante del Ministerio de Comunicación e Información controlado por el Gobierno no hizo comentarios de inmediato.



La contratación es parte del intento de la oposición de defenderse de los acreedores que presionan para vender la empresa matriz de Citgo para saldar deudas. La oposición recibió el control de Citgo después de que Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela, rompiendo los lazos con el mandatario Nicolás Maduro. Los activos internacionales de Venezuela se encuentran entre los temas que están siendo discutidos por representantes del gobierno y la oposición en las negociaciones políticas en México.



Los principales acreedores que persiguen a Citgo son Crystallex International Corp. a la que se le deben casi mil millones de dólares por una mina de oro expropiada, la compañía petrolera ConocoPhillips , a la que se le deben unos 1.300 millones de dólares por activos incautados, y los tenedores de bonos de PDVSA en incumplimiento que están parcialmente garantizados por acciones de Citgo Holding .



Los inversores han empujado el precio de los bonos, que vencieron en 2020, a más de 28 centavos por dólar desde alrededor de 20 centavos de junio en medio del optimismo de que recuperarán algo de valor, según datos compilados por Bloomberg.



Primero se contactó con JPMorgan para realizar una valoración de los activos de Citgo y luego ganó una oferta contra otros cuatro bancos en abril, dijo Horacio Medina, presidente de la junta ad hoc controlada por la oposición de Pdvsa. Luego, cuando Crystallex y otros acreedores se acercaron a sus reclamos, se le pidió al banco que presentara propuestas de acuerdos alternativos fuera del litigio.



“De ninguna manera esto constituye un proceso de negociación, tenemos claro que cualquier negociación requiere la aprobación de la Asamblea Nacional”, dijo Medina en respuesta a una solicitud de comentarios. “Lo que podemos hacer, y lo que estamos haciendo, es evaluar nuestras opciones para tener una idea clara de si esto es posible cuando llegue el momento”.



Por ahora, cualquier intento de vender acciones de la empresa matriz de Citgo está prohibido, ya que el Departamento del Tesoro de EEUU está protegiendo a Citgo como parte de la estrategia estadounidense para respaldar a la oposición. Sin embargo, el Tesoro puede reevaluar su posición sobre una venta después de enero, según un expediente en el caso de la corte federal de Crystallex contra Venezuela en Delaware.



En ese caso, un maestro especial designado por el tribunal sugiere vender acciones de la empresa matriz de Citgo al mejor postor y usar las ganancias para pagar a los acreedores, según una copia de la orden de venta propuesta revelada este mes.



Citgo, que posee tres refinerías y distribuye gasolina en Estados Unidos, es propiedad del Gobierno venezolano desde la década de 1980.



Si la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro permite una venta, el banco de inversión Evercore Group LLC , que ha sido designado como maestro especial, lanzaría un proceso que se espera demore al menos nueve meses, según la propuesta. Aceptaría ofertas por menos del 100% de las acciones, siempre que satisfagan los reclamos pendientes, según el documento.



Esta semana varios medios informaron que la empresa estatal venezolana Monómeros, propiedad del Estado venezolano al ser filial de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y controlada por la oposición venezolana, se habría declarado en quiebra para acogerse a un plan de rescate de las autoridades colombianas.



Con información de Bloomberg / Globovisión