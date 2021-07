Departamento del Tesoro de EEUU autorizó a Venezuela importación de gas licuado y CITGO en manos de Guaidó no tiene previsto su envío

15.07.21 - Según una nota divulgada por la agencia Argus la empresa estatal Citgo, no tiene previsto enviar a nuestro país Gas Licuado de Petróleo (GLP), a pesar de la autorización de venta que fue emitida por el régimen de Estados Unidos.



“Somos conscientes de que la Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros) emitió recientemente la Licencia General 40, autorizando ciertas transacciones relacionadas con la exportación de GLP a Venezuela”, señalaron voceros de la filial de Petróleos de Venezuela.



En este sentido indicaron que “en este momento, Citgo no tiene planes de participar en esta actividad”.



Destaca el citado portal que a pesar de que este tipo de transacciones no estaban directamente prohibidas por las sanciones impuestas por el régimen yanqui al pueblo venezolano, muchos proveedores prefirieron alejarse para evadir posibles represalias.



Voceros de la administración Biden afirmaron, que “nuestro Departamento del Tesoro ha relajado ciertas restricciones sobre el gas doméstico, porque vemos que es fundamental para el bienestar de los venezolanos, su vida cotidiana, para que luego puedan centrarse en estas cuestiones políticas más duraderas y ayudar a resolver sus desafíos”.



Vale recordar que tras la autoproclamación de Juan Guaidó como supuesto presidente encargado de la nación, la empresa Citgo está en manos de una junta directiva ilegal que ha despilfarrado los recursos que produce esta compañía y que deberá estar destinados al pueblo venezolano.