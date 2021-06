Zulia: Indígenas Yukpas trancaron la troncal de Machiques por falta de gasolina

Credito: RFA

08-06-21.-Un poco antes del mediodía de este martes 8 de junio un grupo de indígenas Yukpas decidió trancar la troncal 006, mejor conocida como la carretera Machiques La Villa por la falta de gasolina.



El cacique Fabián Romero, uno de los líderes de la protesta, contó a través de Radio Fe y Alegría Noticias que este lunes se habían reunido con la autoridad militar de la zona «en su propia oficina donde estuvimos aclarando que hay situaciones que ocurren diariamente como accidentes, picados de culebras, mujeres embarazadas», casos que ameritan traslados a la ciudad de Maracaibo y por lo cual necesitan combustible.



Sin embargo, Romero refirió que el dialogó no prosperó «y le dijimos entonces que hoy iba a haber tomas y que no se metiera en contra de nosotros porque esto iba a hacer pacífico, que el gobierno tome en cuenta los litros de gasolina que le pertenecen a Machiques, sobre todo para los pueblos indígenas que no les abastecen».



El líder indígena aseveró que en la mayoría de los casos pasan hasta un mes sin la provisión del combustible por parte de los responsables del servicio.



En sus declaraciones convocó al resto de los ciudadanos de Machiques «a que se sumen a esta lucha para poder lograr esto porque en la unidad está la fuerza».



Comentó que fue el propio gobernador del Zulia, Omar Prieto, quien asignó una bomba «para los indígenas Wayuu, Barí, y cada vez que llegaba la gandola nosotros podíamos echar ahí (en la gasolinera)».



Finalmente se quejó de las supuestas contradicciones entre el jefe militar de la región y la alcaldesa del municipio Machiques de Perijá, Betty de Zuleta, al momento de abordar la problemática.



Esta es la segunda protesta que se escenifica en la localidad por la misma causa en menos de una semana. El jueves 3 de junio un grupo de transportistas decidió tomar una estación de servicio para reclamar el despacho del carburante.

