Guaidó reorganiza de manera apresurada directiva de Citgo tras ola de renuncias en el "interinato"

02.06.21 - El martes 1 de junio, el exdiputado Juan Guaidó designó a nuevos integrantes de las directivas de Citgo Holding, INC; Citgo Petroleum Corporation y PDV Holding INC, en un intento por aumentar su influencia sobre la empresa de refinación asentada en Houston, reseña Reuters.



Según esta fuente, "la reorganización del martes introdujo a cinco nuevos nombramientos vinculados a diferentes partidos de oposición, algunos de ellos hijos de exejecutivos de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa)".



En un comunicado difundido por la oficina de prensa del grupo de exparlamentarios que acompaña a Guaidó, se detalló que en el caso de PDV Holding "fueron autorizados para conformar parte como miembros principales de la junta directiva a Samuel Alfonso Wilhelm Belloso, en reemplazo de Fernando Vera, y Andrés Miguel Arvelo Guerrero, en suplencia de Elio Tortolero".



En el documento también se indica que se incorporarán a la "junta directiva" de Citgo Petroleum Ernesto José Hernández Bolívar y Luis Eduardo Giusti Lugo, en sustitución de Pablo Pérez y Carlos Jordá, si bien una portavoz de Citgo dijo a Reuters que ambos "permanecerán en funciones ejecutivas", mientras que "Hernández Bolívar ocupará el puesto que dejó vacante en ese directorio Luisa Palacios en octubre".



Reuters precisa que Wilhem Belloso es "hijo de un exejecutivo de Pdvsa", al tiempo que "el empresario venezolano Luis Giusti Lugo" es "hijo de un expresidente de Pdvsa". Aunque la agencia no ahonda en el tema, alude a Luis Giusti López, quien encabezó la estatal petrolera venezolana entre 1994 y 1999, período en el que se encargó de impulsar e implementar la Apertura Petrolera, una política con la cual se pretendió dar marcha atrás a la nacionalización de la industria y que tocó su fin con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela.



Con respecto a los nuevos miembros de la directiva de Citgo Holding, INC, figuran nuevamente los nombres de Samuel Alfonso Wilhelm Belloso, Elio José Tortolero Arévalo y Ernesto José Hernández Bolívar, que relevarán a Carlos Jordá, Edgar Rincón y Luisa Palacios, respectivamente.



No hay detalles sobre las razones que justificaran los movimientos; sin embargo, la agencia de noticias recuerda que estos "se producen después de varios cambios administrativos previos en la empresa", puesto que desde que está bajo el control de los agentes de Guaidó, la compañía "ha perdido cientos de millones de dólares en seis de los últimos ocho trimestres".



Asimismo, Reuters añade que las "facciones" dentro del grupo "han estado luchando por influencia en Citgo desde el año pasado" y algunos de sus miembros "han tratado de exigir que Citgo pague dividendos a las sociedades holding Citgo Holding y PDV Holding, una medida a la que Jordá se opuso durante mucho tiempo, según personas familiarizadas con el asunto".



En puerta: auditoría a la gestión de Guaidó en Citgo



De acuerdo con el último informe, publicado el viernes 13 noviembre de 2020 en la página de la compañía, las pérdidas entre julio y septiembre ascendieron a 248 millones de dólares. La junta directiva a cargo de Carlos Jordá, culpa a la pandemia del Covid19 y a los huracanes.



Vale destacar que las operaciones de refinación se desplomaron hasta 544 mil barriles/día desde los 825 mil barriles registrados en el mismo periodo del año pasado. Eso es equivalente a un 35 por ciento menos.



En el primer trimestre (ENE-MAR) de 2020 las pérdidas fueron de 159 millones de dólares y en el segundo (ABR-JUN) 5 millones. Por tanto el acumulado de enero a septiembre de 2020 suma 412 millones.



La situación es tan grave que la junta directiva ha optado por decretar una reducción de salarios del 10 por ciento y dejar de realizar aportes a fondo de jubilaciones de los trabajadores de la corporación de refinación cuya nómina alcanza las 3 mil 300 personas.