Llegó a Venezuela cargamento con casi 500 mil barriles de gasoil

27-05-21.-Las primeras importaciones de diésel de Venezuela desde noviembre de 2020 llegaron al país esta semana a bordo del petrolero Bueno, con casi 500 mil barriles de diésel, combustible fundamental para la agricultura del país, reseñó la agencia Reuters.



Hasta el momento no ha quedado claro quién proporcionó el combustible y el tipo de diésel que lleva el camión cisterna.



Aunque las sanciones de Estados Unidos permiten la importación de combustible por parte de Venezuela bajo excepciones humanitarias, los abogados consultados por Reuters dijeron que las empresas necesitan una autorización específica del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.



Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la política estadounidense sobre los intercambios de diésel vinculados a Venezuela no ha cambiado. "Aquellos que participan en tales transacciones siguen en riesgo de exposición a nuestras sanciones", advirtió.



Cabe mencionar que la escasez de gasoil en Venezuela se produce después que el año pasado Estados Unidos prohibiera a las compañías petroleras suministrar diésel a PDVSA a cambio de crudo, como parte de las crecientes sanciones que aplicó la administración del entonces presidente Donald Trump para presionar sin éxito por una salida de Maduro del poder, acusado de hacer fraude para reelegirse en 2018.



Hasta el último trimestre de 2020, cuando los funcionarios estadounidenses ordenaron a las empresas involucradas detener el suministro de diésel, la mayoría de las importaciones del combustible por parte de Venezuela llegaron como canjes por petróleo crudo con los clientes de Petróleos de Venezuela.



Reuters indicó que el principal proveedor de diésel de Venezuela hasta noviembre era Reliance Industries de la India, en virtud de un canje autorizado por Estados Unidos.