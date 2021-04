Aumenta la producción petrolera mundial en abril por suministros de Irán

30 abril de 2021.- Irán anuló los recortes involuntarios y las reducciones convenidas por otros miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y sus aliados, lo que provocó un incremento de la producción petrolera, y evidencia una eventual recuperación de las exportaciones de Teherán en 2021.



Así se desprende de un sondeo de opinión realizado por el equipo de la agencia de noticias Reuters, que refleja además que se registraron en abril 25,27 millones de barriles por día (bpd) gracias al bombeo de los 13 miembros de la Opep, lo que representa 100 mil barriles por día más que en marzo.



Incluso, esta encuesta destaca que el bombeo ha experimentado alzas en todos meses desde Junio de 2020, excepto el mes de febrero.



Mientras se desarrollan las conversaciones para reactivar un pacto nuclear de 2015 que casualmente podría permitir que llegue más petróleo al mercado, repuntan las exportaciones de Irán.



Otro dato importante al que hace alusión el trabajo de Reuters es que no existe preocupación por la Opep y sus aliados, ya que han establecido a partir de mayo realizar su propio impulso productivo, ya que la Opep+ ratificó esta semana una estrategia para flexibilizar a partir de mayo el sistema de recortes récord realizados en 2020.



En este sentido, el director ejecutivo del consultor que rastrea los envíos de petróleo- Petro-Logistics, Daniel Gerber, aseveró que "los niveles elevados que estamos viendo en Irán continúan en general".



Desde mayo, Arabia Saudita igualmente emprenderá a deshacer un recorte voluntario adicional que realizó en febrero, marzo y abril. Este recorte adicional saudí expresa que la Opep bombeó mucho menos de lo que se solicitaba en el acuerdo Opep+ en abril.



Según la encuesta de Reuters, a 123% llegó el cumplimiento de los recortes prometidos frente a 124% de marzo.



Finalmente, el sondeo destaca que Irán, más los también miembros de la Opep Libia y Venezuela están excusados de hacer recortes, por lo que los cambios en su producción no perturban la tasa de cumplimiento.



Expectativa por demanda en India no afectará alzas de precios



La encuesta también destaca que los precios del crudo se incrementarán de forma lenta, mientras se reactivan los niveles de demanda y la Opep+ ejerza el control de los suministros, en un ambiente de incertidumbre por el recrudecimiento de los contagios por Covid-19 en India.



La muestra de 49 participantes estimó que el valor del Brent estará en un precio promedio a los 64,17 dólares en 202, lo que supera el consenso del mes pasado al llegar en 63,12 dólares por barril y en 62,3 dólares el referencial en lo que va de año.



Para el analista de UBS, Giovanni Staunovo, "con los lanzamientos de vacunas ganando ritmo este año, anticipamos que la gente probablemente saldrá de nuevo y las empresas reabrirán por completo en los próximos trimestres; de hecho, esto ya está sucediendo en Estados Unidos y Reino Unido".



El acrecentamiento de la demanda de petróleo oscilaba entre los 5,5 millones y 6,5 millones de barriles por día este año.



Por otra parte, el analista de mercados energéticos de IEG Vantage, Marshall Steeves, dijo que "el reciente aumento de casos de Covid-19 en Europa, India y Brasil, junto con los riesgos asociados con las variantes de rápida propagación podrían frenar la recuperación de la demanda mundial de petróleo".



India, el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo, es el más afectado por la pandemia en la actualidad, con gran parte del país bajo medidas de confinamiento, pero algunos analistas dicen que el impacto puede ser limitado.



Finalmente, el experto analista de DBS Bank, Suvro Sarkar, enfatizó que "el crecimiento de la demanda de petróleo de la India se verá afectado durante al menos un par de meses, pero es posible que no afecte lo suficiente a la recuperación de la demanda mundial de petróleo".

Esta nota ha sido leída aproximadamente 316 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)