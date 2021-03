(VIDEOS) Ministro El Aissami denuncia un ataque terrorista contra un tramo de gasoducto en el estado de Monagas

20.03.21 - El Vicepresidente Sectorial de Economía y ministro del Poder Popular de Petróleo, Tareck El Aissami, denunció ante la opinión pública, nacional e internacional un nuevo ataque terrorista perpetrado contra la industria petrolera nacional, PDVSA.



"Queremos denunciar a la opinión pública nacional e internacional un nuevo ataque terrorista perpetrado contra nuestra principal industria petrolera", declaró el político venezolano, precisando que no se informa de víctimas a esta hora.



Específicamente se refirió a un ataque terrorista a un tramo del gasoducto ubicado en la localidad de El Tejero, al norte del estado Monagas, "lo cual afectó además a el Centro de Operaciones El Tejero, que sirve como una planta de inyección de gas" reseña el comunicado.



El ministro Aissami indicó que este hecho se suma "al expediente criminal de sanciones, bloqueos, sabotajes, amenazas, que ha sufrido nuestra principal industria petrolera con la pretendida intención de interrumpir todas las operaciones asociadas a PDVSA en sus distintas áreas".



Añadió que "gracias a Dios que no tenemos reportes de víctimas de este atentado, de igual manera queremos informar que hemos desplegado todos nuestros equipos, y los protocolos de contingencia, para garantizar en lo inmediato la restitución operacional de esta infraestructura atacada".



Señaló que el tercer frente ha tenido resultados eficientes para neutralizar estos sabotajes y ataques terroristas que han venido de manera escalonada contra PDVSA.



Agregó que no han podido ni podrán contra la clase trabajadora de la industria y que no cesará en buscar a los responsables que han atentado contra la misma. "Sin embargo, debo informar que a esta hora nuestro presidente, y todo el equipo de la industria, todos los trabajadores estamos atendiendo esta contingencia y en las próximas horas informaremos de los avances que hemos logrado frente a esta lamentable acción criminal y también de cómo vamos a restituir de inmediato todas las operaciones de este gasoducto principal en el estado Monagas".



Finalmente hizo un llamado a los trabajadores de la industria petrolera, a la unidad, para vencer este tipo de adversidades.





En las redes sociales circula un video en el que, supuestamente, se aprecia el tramo en llamas de las instalaciones petroleras de El Tejero afectado por la explosión.

Con información del diario Últimas Noticias.