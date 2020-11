Repsol asegura no abandonará sus actividades en Venezuela ante las amenazas de EEUU

Credito: Web

26-11-20.-Repsolno abandonará "de momento" su actividad enVenezuela. Así lo ha resaltado la compañía que preside Antonio Brufau en una información complementaria que ha remitido esta semana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



"No está previsto, a la fecha, el abandono de actividades en en Venezuela por parte del Grupo Repsol", afirma la petrolera en este requerimiento y deja en el aire el efecto que tendría abandonar este mercado. "Las consecuencias (de abandonar Venezuela) dependerán de las circunstancias que concurran de un hipotético abandono", añade.



La empresa defiende que su negocio no está teniendo "impactos significativos" tras las condiciones impuestas de Estados Unidos al Gobierno venezolano. Aunque detalla en esta auditoría que una modificación de las políticas de la Casa Blanca "podría afectar" a sus actividades en Venezuela, reseñó el portal español Vozpopuli.



"Repsol continúa adoptando las medidas necesarias para mantener su actividad en Venezuela, con pleno respeto a la normativa internacional de sanciones y está haciendo un seguimiento constante de su evolución", declara la empresa que preside Antonio Brufau.



El acuerdo que mantiene un acuerdo con la empresa estatal venezolana PDVSAde suministro de gas hasta 2036 a través de la plataforma Cardón IV. Un pacto por el que Venezuela no está cumpliendo con los pagos de este servicio. Pero Repsol explica en la auditoría que existe uno garantía que cubre el 50% de su actividad.



"El garante (PDVSA) se compromete a pagar a Cardón IV los importantes correspondientes en dinero, previo acuerdo, a través de crudo, productos o cesión de facturas", explican . No obstante, cualquier tipo de problema con estos pactos se interpretarán conforme a las leyes de Venezuela y cualquier disputa si dimirá en los tribunales de Caracas.



La exposición en Venezuela, a cierre de 2019, era de 426 millones de euros en financiación, 347 millones en cuentas a cobrar a PDVSA y una provisión de 495 millones de euros para riesgos y gastos, principalmente, por el valor negativo de sus dos activos en este mercado.