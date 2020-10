Trinidad y Tobago asegura que el petrolero venezolano "Nabarima" no está en riesgo de hundimiento

Credito: Sala de Prensa PDVSA

22.10.20 - La instalación petrolera venezolana Nabarima, cargada en altamar con 1,3 millones de barriles de crudo, no está en riesgo de hundimiento, ni presenta derrames visibles, aseguró el ministro de Energía de Trinidad y Tobago, Franklin Khan.



"Es vertical y estable y no hay inclinación visible ni riesgo inminente de inclinación o hundimiento; no había salida de agua visible", señaló en declaraciones al medio local Newsday.



Además, explicó que la sala de máquinas que se inundó no representa un riesgo de derrame de petróleo por el momento.



Khan hizo estas afirmaciones luego de que una comisión, integrada por un ingeniero de petróleo del Ministerio de Energía, un oficial de la Guardia Costera que es ingeniero mecánico, y un experto en barcos de la División de Servicios Marítimos de Trinidad y Tobago, visitara la embarcación, tras ser autorizada por el Gobierno de Venezuela.



El funcionario hizo énfasis en que la plataforma, que presuntamente se estaba hundiendo, en realidad es estable.



"Sus hallazgos [los de la comisión] son noticias muy positivas. Sé que la nación [Trinidad y Tobago] estaba preocupada y ansiosa por si habría un desastre ambiental importante en el Golfo de Paria [en el norte de Venezuela], ese riesgo no es un riesgo inminente en este momento", agregó.



Además, señaló que las bombas y los motores de la instalación se están reemplazando y reparando según lo necesario, "el programa de mantenimiento actual del barco es satisfactorio".



"El Nabarima produce crudo de un campo llamado Corocoro, que es una empresa conjunta entre PDVSA y ENI-Italia. Normalmente, cuando la embarcación está llena, un camión cisterna pasa junto a ella y realiza una transferencia de barco a barco. Desde las sanciones de Estados Unidos, ese proceso no puede llevarse a cabo. Así que este recipiente se ha llenado durante unos nueve meses", dijo Khan.



El equipo de Trinidad ha recomendado a Venezuela que utilice un barco más grande para la transferencia barco a barco, y sostuvo que esto podría realizarse en dos o tres cargas, lo que reduciría cualquier amenaza ambiental.



Dentro de un mes, la comisión espera contar nuevamente con la autorización de Venezuela para realizar una segunda inspección, pero indicó que hasta el momento no hay fecha establecida, señaló el ministro.

